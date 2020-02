Yhden lääkkeen väärinkäyttö on iso ongelma esportsissa, sanoo entinen maailmanmestari – ”Kukaan ei puhu siitä”

Adderall-lääke on ongelma kilpapelipiireissä. Kuvituskuva.

Washington Postin mukaan Adderall-lääkkeen väärinkäyttö on iso ongelma kilpapelaamisessa, joka kasvaa alana kovaa vauhtia. Lääkettä käytetään keskittymishäiriöön.

WAPOn uutisen mukaan useampi ammattilaispelaaja myönsi heidän kanssaan käydyissä keskusteluissa Adderallin käytön olevan avoin salaisuus kilpapelipiireissä. Lääkkeen väärinkäyttö on suosittua muun muassa Call of Duty -pelaajien keskuudessa.

Entinen ammattilaispelaaja Adam ”KiLLa” Sloss kertoi lehdelle lääkkeen väärinkäytön olleen yksi syy miksi hän lopetti ammattilaisuransa vuonna 2019. Sloss on Call of Dutyn maailmanmestari vuosimallia 2013.

– Kukaan ei puhu siitä [Adderallista], koska kaikki käyttävät sitä. Olenko todistanut [sen väärinkäyttöä]? Olen, useasti. Ollakseni rehellinen, niin se on iso ongelma, Sloss kertoi WAPOlle.

Sloss ei ole ensimmäinen ammattilaispelaaja joka on nostanut Adderallin käytön esille. Lääkkeen väärinkäytöstä puhuttiin jo kesällä 2015, kun silloinen Counter-Strike-ammattilainen Kory ”Semphis” Friesen kertoi käyttävänsä Adderallia joukkuetovereidensa kanssa.

Suomalainen Timo ”Taimou” Kettunen paljasti loppuvuodesta 2018 striimissään lääkkeen olevan suosittu myös Overwatch-pelaajien keskuudessa. Overwatch League -sarjassa tuolloin pelannut Kettusen kertoi ainakin 20 liigapelaajan käyttävän Adderallia.

Suurimpien esports-sarjojen säännöt kieltävät pelaajia käyttämästä lääkkeitä, joita heille ei ole määrätty. Monissa isoimmissa sarjoissa, kuten suurilla summilla rakennetussa Overwatch Leaguessa, ei kuitenkaan tehdä tällä hetkellä dopingtestejä.

Esports-kenttä on hyvin hajanainen, sillä lähes kaikilla peleillä ja turnausjärjestäjillä on omat linjauksensa. Maailman suurin kilpapelitoimija ESL testaa pelaajia säännöllisesti yhteistyössä Esports Integrity Commissionin (ESIC) kanssa. ESICin tavoite on ehkäistä esportsin parissa tapahtuvaa kaikenlaista huijausta.

Adderallin käyttö jakaa mielipiteet pelaajien keskuudessa. Monet ammattilaiset ovat sitä mieltä, että lääkkeestä ei ole hyötyä, kun taas jotkut vannovat sen nimeen.

Suomalaispelaajista dopingtesteihin on joutunut ainakin HAVU-joukkueen Olli ”sLowi” Pitkänen, jota testattiin IESF-kisojen yhteydessä 2018. Pitkänen kertoi kokemuksestaan tuolloin Sunnuntaisuomalaiselle: Hänet vietiin heti voitokkaan MM-finaalin jälkeen virtsatestiin. Pitkäselle kerrottiin, että jos hän ei saa lähiaikoina sähköpostia, niin näyte oli puhdas.

– Se oli minulle ensimmäinen dopingtesti. Jäipähän jotain kavereille kerrottavaa, Pitkänen kommentoi tapausta Sunnuntaisuomalaiselle.