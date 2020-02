Yli 2000 kävijää saapuu oman tietokoneen kanssa – Assembly alkaa torstaina

Counter-Strike-turnauksen lisäksi Assembly-ohjelmasta löytyy muun muassa livestriimausta ja pöytälätkän SM-kisat.

Suomen suurin verkkopelitapahtuma Assembly järjestää perinteisen Winter-tapahtumansa 20.–23. helmikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Talvitapahtuma on ensi kertaa nelipäiväinen. Tapahtuma on aiempina vuosina järjestetty heti helmikuun alussa MP-messujen yhteydessä.

Tapahtuman yksi vetonauloista on 12 500 euron Counter-Strike-ammattilaisturnaus, jossa kilpailee kahdeksan joukkuetta. Turnauksessa pelaavat HAVU, SJ Gaming, hREDS, KOVA Esports, FATE Esports, LDLC OL, REHTI ja Kynyniekat.

Konepaikkoja tapahtumassa on yli 2000. Harrastelijoille suunnatut kasuaaliturnaukset järjestetään Counter-Strikessa, League of Legendsissa, Overwatchissa, Fortnitessa ja Rainbow Six: Siegessa. Turnauksissa on tuotepalkinnot.

Kotimaisia livestriimaajia on mahdollista nähdä IS Streamcornerilla. Suoria lähetyksiä tekevät muun muassa CS-selostaja Tomi ”toMi” Pitkänen sekä tubetähdet Tuomo ”MrTuomo” Kaski ja Tito ”Tixtuu” Huovila. Kaikki striimaajat ja aikataulut on nähtävissä täältä.

Assemblyilla kruunataan myös pöytälätkän vuoden 2020 Suomen mestari. Pöytälätkän SM-kullasta pelataan nyt 30. kertaa.