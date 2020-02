HAVU on viikonlopun kuuma nimi – miten käy SJ:n tai Elias ”Jamppi” Olkkosen?

HAVU on turnauksen voittajasuosikki. HLTV:n maailmanlistalla joukkue on sijalla 32.

Assembly-tapahtuman CS-turnaukseen osallistuu kahdeksan joukkuetta, joista kuusi on suomalaisia. HAVU on viikonlopun voittajasuosikki.

Assembly Winter 2020 -verkkopelitapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 20.–23. helmikuuta. Tapahtuman vetonaula on 12 500 euron Counter-Strike-turnaus, johon osallistuu kahdeksan joukkuetta.

Suomalaisjoukkueista mukana ovat HAVU, SJ, KOVA, hREDS, REHTI ja Kynyniekat. Heitä haastamaan ovat tulleet ulkomailta ranskalainen LDLC OL ja bulgarialainen FATE. Suomen ykkösjoukkue ENCE kilpailee viikonloppuna Assemblyn sijaan Anaheimissa, jossa järjestetään DreamHack Open -turnaus.

1. Miten käy Elias ”Jamppi” Olkkosen ja kumppaneiden?

18-vuotias Elias ”Jamppi” Olkkonen on yksi viikonlopun kuumimmista nimistä. Olkkonen on yksi Suomen lahjakkaimmista pelaajista, josta on povattu maamme seuraavaa CS-supertähteä.

SJ Gaming -joukkueesta joulukuussa sivuun siirtynyt kohunimi pelaa viikonloppuna osana Kynyniekat-porukka, johon kuuluvat lisäksi Juho ”Tunkkis” Hänninen, Kristo ”r0tta” Lindfors, Joel ”Bekszy” Lempa ja Juho ”juho” Lampinen.

Olkkosen porukka on paperilla mielenkiintoinen nimi, joka voi hyvinkin yllättää B-lohkon avausottelussa HAVUn, sillä ottelussa pelataan vain yksi kartta. Lohkon muut nimet ovat KOVA ja ranskalainen LDLC OL, joista pahempi vastus on ehdottomasti KOVA.

Kynyniekkojen Assembly-matka päättyy todennäköisesti heti lohkovaiheeseen, mutta mikäli Olkkonen ja Lampinen ovat iskussa, niin ei toive pudotuspeleistä ole täysin tuulesta temmattu. Olkkonen on joukkueensa menestyksen kannalta tärkein pelaaja, sillä 18-vuotiaalta tähtipelaajalta löytyy eniten tulivoimaa kaikista turnauksen pelaajista.

Elias ”Jamppi” Olkkonen pelaa viikonloppuna Kynyniekat-joukkueen kanssa.

2. Mestaruus tai ei mitään – HAVU on voittajasuosikki

HAVU on viikonlopun ykkösnimi. Tiimi on pärjännyt viime aikoina parhaiten ja HLTV:n maailmanlistallakin sijoitus on kelvollinen 32.

HAVUn kanssa B-lohkoon on sijoitettu KOVA, LDLC OL sekä Kynyniekat. Lohkovoitosta taistelevat hyvin todennäköisesti HAVU ja KOVA, jotka ovat turnauksen kovimmat nimet juuri nyt. HAVUn viikonlopun kenties vaikein hetki on heti avausottelu, jossa pelataan vain yksi kartta.

Viimeaikaisten suoritusten perusteella HAVUa voidaan kuitenkin pitää varmana finalistina. Muu kuin mestaruus olisi tässä kohtaa iso pettymys ja kolaus tiimille, joka on asettanut tämän vuoden tavoitteeksi nousta maailman 25 parhaan joukkueen joukkoon.

Lasse ”ZOREE” Uronen on ollut jo pidemmän aikaa HAVUn ykkösnimi. Häneltä on lupa odottaa viikonloppuna kovia suorituksia.

3. Kiinnostavatko ulkomaalaisnimet?

Assemblyilla on vuosien varrella totuttu näkemään pelaamassa erilaisia ulkomaalaisjoukkueita. Tällä kertaa Helsinkiin ovat matkanneet bulgarialainen FATE ja ranskalainen LDLC OL.

Kumpikaan joukkue ei ole varsinaisesti mikään huippunimi tai edes kiinnostava. Tasoltaan molemmat joukkueet ovat sitä luokkaa, että pudotuspeleissä saatetaan hyvin nähdä pelkkiä suomalaisnimiä.

Tämän tiedostaen on pakko nostaa kissa pöydälle: Nostavatko ulkomaalaisnimet turnauksen tai kiinnostavuutta Suomessa? Väittäisin, että ei. Ulkomaalaisnimet saattavat tuoda hieman katsojia Euroopasta, mutta on vaikea kuvitella sen olevan turnauksen perimmäinen tarkoitus.

Mikäli Assemblyn CS-turnaukset pysyvät jatkossakin nykyisen kokoisina osallistujamäärältä sekä palkintorahoilta, niin fiksumpaa olisi avata jatkossa turnausovet vain suomalaisille.

4. Lähteekö SJ uuteen lentoon?

SJ Gaming ilmoitti joulukuussa Toni ”STOVVE” Liukkosen korvaavan Elias ”Jamppi” Olkkosen. Assemblyt ovat SJ:n ensimmäinen todellinen näytönpaikka uudella kokoonpanolla.

SJ:n lähtökohdat viikonloppuun eivät ole kuitenkaan parhaat mahdolliset: Tiimi on hävinnyt Liukkosen kanssa useita nettikarsintoja heti alkumetreillä. Mukaan on mahtunut muutamia yksittäisiä onnistumisia, mutta epätoivottuja tuloksia on huomattavasti enemmän.

CS:n hallitseva Suomen mestari ei varmasti laittaisi pahakseen, jos kurssi kääntyisi Assemblyilla. SJ on päässyt ainakin paperilla helpompaan A-lohkoon, jossa pelaavat lisäksi FATE, REHTI ja hREDS.

SJ on lohkonsa ennakkosuosikki, mutta juuri nyt on vaikea kuvitella joukkueen nostavan mestaruuspokaalia lauantai-iltana. Olkkosen menetys oli iso kolaus, mutta nyt SJ:llä on loistopaikka todistaa joukkueen kykenevän voittoihin myös ilman 18-vuotiasta huippunimeä.

Mikko ”xartE” Välimaa ja SJ Gaming hakevat viikonlopulta voittoa.

CS-turnaus alkaa torstaina A-lohkon otteluilla kello 14. Turnausta voi seurata suomeksi Yle Areenasta tai Twitchistä. Ilta-Sanomat seuraa Assembly-tapahtumaa läpi viikonlopun.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.