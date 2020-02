ENCElle iso sopimus! Takaa vuosiksi paikan CS:n huipulla

ENCE on tällä hetkellä HLTV:n maailmanlistan sijalla 11.

Suomalainen ENCE on yksi 13 joukkueesta, joka on sitoutunut ESL:n uuteen Counter-Strike-sarjaan useammaksi vuodeksi.

Kilpaturnausjärjestäjä ESL on vahvistanut ESL Pro League -nimiseen Counter-Strike-ligaan sitoutuneet joukkueet. Maailman ykkösnimen Astraliksen lisäksi sarjassa pelaa tulevina vuosina muun muassa suomalainen ENCE.

The Louvre Agreement -nimisen sopimuksen ovat allekirjoittaneet ENCEn ja Astraliksen lisäksi Complexity, Evil Geniuses, FaZe Clan, Fnatic, G2 Esports, Mousesports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid, Team Vitality ja 100 Thieves. Mukana on kaikki maailmanlistojen kärkinimet.

ESL ei ole kertonut sopimuksen kestoa, mutta kyseessä on pitkäaikainen yhteistyökuvio. Sitoutuneet joukkueet pelaavat ESL Pro League -liigaa, mutta myös niin sanottuun ESL Pro Tour -kiertuesarjaan kuuluvia suuria turnauksia. ESL järjestää vuosittain esimerkiksi jättimäiset IEM Katowice- ja ESL One Cologne -turnaukset.

– Olemme luonnollisesti hyvin innoissamme mukana ESL:n kanssa rakentamassa CS:GO-kenttää eteenpäin. Tämä tuo mukanaan kaikkien kaipaamaa rakennetta vuosikalenteriin ja luo joukkueorganisaatioille vakautta rakentaa liiketoimintaa, jossa CS:GO on yhtenä pääelementtinä, ENCEn markkinointijohtaja Joona ”natu” Leppänen kommentoi Ilta-Sanomille.

ENCEn CS-tiimissä pelaavat Aleksi ”allu” Jalli, Miikka ”suNny” Kemppi, Jere ”sergej” Salo, Sami ”xseveN” Laasanen sekä Jani ”Aerial” Jussila. Joukkuetta valmentaa Slaava ”Twista” Räsänen. ENCE on tällä hetkellä HLTV:n maailmanlistalla 11:s, ESL:n listalla puolestaan 14:s.

ESL Pro League on jatkossa maailmanlaajuinen 24 joukkueen liiga, joka järjestetään kahdesti vuodessa. Pian alkava uusi kausi on järjestyksessään 11:s ja se pelataan 16.3.–12.4. Liiga alkaa lohkovaiheella, jota seuraa niin sanottu play-in-vaihe, pudotuspelit ja erillinen finaalitapahtuma. Palkintorahaa kaudella jaetaan 750 000 dollaria.

13 kumppanuusjoukkueen lisäksi sarjassa on mukana 11 muuta joukkuetta, jotka ovat joko ansainneet paikkansa edelliskauden suorituksilla tai menestyen muuten. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen edustama OG-joukkue ja Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT kilpailevat tulevalla EPL-kaudella.

Kumppanuusjoukkueet saavat jatkossa osan EPL- ja ESL Pro Tour -sarjojen tuloista. Lisäksi joukkueet pääsevät vaikuttamaan ESL:n CS-toiminnan kehitykseen.

