Aleksi Virolaisen tiimi nousi roimasti, ENCE kaksi sijaa – tältä näyttää CS:n maailmanlista

ENCE ja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen edustama OG-joukkue ovat molemmat nousseet HLTV:n ylläpitämällä Counter-Striken maailmanlistalla.

HLTV:n uusin Counter-Striken maailmanlista julkaistiin maanantai-iltana. Listan kärjessä jatkaa tanskalainen Astralis, mutta ero toisena olevaan ja kovassa iskussa olevaan eurooppalaisnimeen Mousesportsiin on enää 26 pistettä.

Mousesportsin takaa löytyvät Team Liquid, Fnatic ja Evil Geniuses, joiden keskinäiset sijoitukset eivät ole muuttuneet sitten viime viikon. Kuudenneksi on sen sijaan noussut Natus Vincere, joka ohitti Team Vitalityn.

Suomen ykkösnimi on nyt 11:ntenä oleva ENCE, joka nousi kaksi sijaa. ENCEn sijoitus parani, kun aiemmin sijalla 11 ollut ruotsalaisjätti Ninjas in Pyjamas menetti kasan pisteitä ja putosi peräti kolme sijaa. ENCEn taakse putosi myös kovassa nosteessa oleva MAD Lions, jolla on tosin saman verran pisteitä kuin suomalaistiimillä.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG-joukkue on listan kovin nousija: OG nousi kahdeksan sijaa ja on nyt 18:s. OG:n nousun selittää viikonloppuna napattu toinen sija BLAST-liigan C-lohkosta.

Virolaisen ja OG:n takaa löytyvät suomalaispelaajista Jesse ”zehN” Linjala (GODSENT, 19.) ja Otto ”ottoNd” Sihvo (c0ntact Gaming, 24.). ENCEn jälkeen menestynein täysin suomalainen joukkue on HAVU, joka nousi listalla neljä sijaa ja on nyt 32:s.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.