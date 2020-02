Kaikkien aikojen Dota-joukkue palasi veret seisauttavasti – kaksi suomalaista Majoriin

Topias ”Topson” Taavitsainen ja Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen nähdään kilpailemassa tulevassa Dota 2:n Major-turnauksessa.

Topias ”Topson” Taavitsaisen edustama OG-joukkue ja Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen tähdittämä Team Secret nähdään maaliskuussa kevään suurimmassa Dota 2 -turnauksessa.

OG ja Secret loistivat tällä viikolla pelatussa Euroopan-nettikarsinnassa, jonka kolme parasta joukkuetta saivat paikan 15.–22.3. pelattavaan miljoonan dollarin ESL One Los Angeles Major -arvoturnaukseen.

Secret varmisti Urpalaisen johdolla turnauspaikan täydellisellä 10–0-tuloksella. Taavitsanen ja OG olivat myös liekeissä, sillä tiimi hävisi karsinnoissa vain yhden kartan Team Liquidille.

Kolmannen ja viimeisen karsintapaikan nappasi Peter ”ppd” Dagerin kipparoima Ninjas in Pyjamas, jonka taakse jäivät muun muassa Liquid, Alliance ja Nigma. OG:n sisarjoukkue OG.Seed, jossa pelaa Petu ”Peksu” Vaatainen, jäi kymmenen joukkueen karsinnassa jaetulle 7.–8. sijalle.

Tuleva Major-turnaus on OG:n tämän kauden ensimmäinen, sillä tiimi palasi elokuista MM-voittoa seuranneelta tauolta vasta tammikuussa. Vuosien 2018–19 kaksinkertainen maailmanmestarijoukkue koki tauon aikaan isoja muutoksia, sillä Taavitsaisen on saanut tälle kaudelle rinnalleen kolme uutta pelaajaa. Poissa on muun muassa uransa päättänyt Jesse ”JerAx” Vainikka.

Urpalaisen joukkue Team Secret on tällä hetkellä Dota-kenttien kuningas. Los Angelesissa eurooppalaisjoukkue saa vastaansa OG:n ja NiPin lisäksi muun muassa Fnaticin, Natus Vinceren, Evil Geniusesin ja Virtus.pron. Kauden kolmanteen Majoriin osallistuu 16 joukkuetta.