Aleksi Virolaisen OG illalla ensimmäiseen todelliseen tulikokeeseen – ”Lähdetään voittamaan”

Aleksi Virolaisen luotsaama OG kohtaa illalla maailman viidenneksi parhaan CS-joukkueen. Virolaista ei haittaa altavastaajan asema.

22-vuotiaan Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtaman OG:n toistaiseksi tärkeimmät Counter-Strike-ottelut alkavat illalla, kun joukkue pelaa viikonloppuna BLAST-liigan lohkovaiheen.

Lontoossa pelattava lohkovaihe on OG:n ensimmäinen todellinen tulikoe, sillä joulukuussa virallisesti syntynsä saanut eurooppalaisjoukkue on pelannut aiemmin vain CS:n terävimmän kärjen ulkopuolella pelatuissa cs_summit 5- ja ICE Bet Challenge -turnauksissa.

OG:n kaksi edellistä turnausta ovat sujuneet vaihtelevasti. Joulun alla tapahtunut debyytti cs_summit 5:ssä oli onnistunut, mutta helmikuun alussa Lontoossa pelattu ICE Bet ei niinkään. Lontoosta tuli vain yksi voitto, kun Virolainen pääsi juhlimaan voittoa vanhasta joukkueestaan ENCEstä.

– Ensimmäisenä tulee mieleen pettymys. ENCE-matsissa kaikki näytti tosi hyvältä, pelattiin hyvin tiiminä, kommunikaatio kulki ja kaikki oli hyvällä tuulella. Na`Vi-peli olikin sitten kuin yö ja päivä... Energia oli ihan erilainen kuin edellisenä päivänä. Nyt pitää asettaa vain standardit korkeammalle ja noudattaa niitä, Virolainen kertoo torstai-iltana puhelimitse IS:lle.

– Olin itse tyytyväinen siihen fiilikseen, jolla pelattiin [viimeisessä pelissä MAD Lionsia vastaan]. Näytettiin mihin pystytään, mutta tehtiin paljon virheitä, vaikka molemmat kartat olivat meidän hallussa. Pisteet heille, he ovat tehneet hyvää duunia. Siitä pelistä ja virheistä pystyttiin vain ottamaan opiksi.

Viikonloppu on OG:n ensimmäinen todellinen testi, jossa nähdään miten tiimi pärjää maailman eliittiä vastaan.

OG kohtaa tänä iltana Suomen aikaa kello 21.30 C-lohkon ykkösnimen, amerikkalaisen Evil Geniusesin, joka on HLTV:n maailmanlistalla viidentenä. EG:lle turnaus on ensimmäinen sitten joulun. Virolainen kertoo OG:n lähtevän peliin selvänä altavastaajana, mutta tiimin valmistautuneen ottelua varten kunnolla.

– Ollaan oltu ICE Bet -häviön jälkeen tähän päivään asti bootcampilla [harjoitusleirillä]. Ollaan tehty kovasti duunia virheiden poistamiseksi. Lähdetään voittamaan illan peliä ja toivotaan 2–0-voittoa.

Jos OG voittaa EG:n, lauantai-illan ottelussa on tarjolla suora liigafinaalipaikka. Mikäli OG häviää, se pelaa lauantaina selkä seinää vasten -tilanteessa. Lauantain vastus on ranskalainen G2 Esports tai australialainen 100 Thieves.

Virolainen kertoo hänelle olevan yhdentekevää, kumpi joukkue tulee vastaan lauantaina. Hänen edellinen joukkueensa ENCE pärjäsi aina hyvin G2:ta vastaan, mutta OG hävisi joulun alla Summit-turnauksessa ranskalaisille.

– Revanssi kelpaisi. 100T taas oli meille ENCEn aikana sellainen kryptoniitti, niin siinä mielessä haluisin voittaa heidät. Ovat aina olleet itselleni vaikea vastus.

Joulukuun alussa virallistettu OG on vielä uusi joukkue. Tiimissä on kokeneita pelaajia, mutta useimmille kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen kokoonpano. Virolainen kertoo tiimin kokeilevan erilaisia asioita, nähdäkseen mikä toimii pidemmän päälle ja mikä ei.

Virolainen kertoo esimerkiksi ICE Bet -turnauksessa ranskalaisen Nathan ”NBK-” Schmittin vastanneen pelinjohtamisesta poliiseina. Nyt tiimi on kuitenkin palannut alkuperäiseen suunnitelmaan, eli Virolainen jakaa käskyt niin terroristeina kuin poliiseina.

– Näitä on hyvä testata, mutta jos ei tunnu mukavalta kaikille, niin aina voi palata vanhaan. Itse olen tyytyväinen päätökseen, koska olen aiemminkin toiminut näin. Kaikkien muiden ideat otan kyllä aina huomioon [johtaessani].

OG:n valmentajana aloitti vuoden alussa tanskalainen Casper ”ruggah” Due, joka on valmentanut aiemmin muun muassa OpTic Gamingia. Virolainen kuvailee tanskalaista ”tosi hyväksi tyypiksi kaikin puolin”. Virolaisen mukaan valmentajalla on mennyt oma aikansa selvittää, millaisia pelaajia tai taktiikoita joukkueella on, mutta asioiden lähteneen ”hyvin rullaamaan”.

– Hän ei halua muuttaa kaikkea omaan tyyliin sopivaksi. Hän ottaa asiat tosi hyvin puheeksi ja haltuun. Jos hän näkee jotain, mitä pitää käydä läpi tai että meillä on vähän huono fiilis, niin hän osaa ottaa ne esille. Mitä enemmän pelataan ja työskennellään yhdessä, niin sitä paremmin minun ja hänen välinen yhteistyö alkaa toimia.