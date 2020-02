CS:llä on nyt kaksi merkittävää maailmanlistaa – näin suomalaiset sijoittuvat

HLTV:n lisäksi maailmanlistaa ylläpitää ESL. Molemmat listat ovat tänä vuonna merkittävässä asemassa.

HLTV:n uusin Counter-Striken maailmanlista julkaistiin maanantai-iltana. Listan kärjessä jatkaa tanskalainen Astralis, mutta ero toisena olevaan Mousesportsiin on kaventunut 64 pisteeseen.

Vielä vuoden alussa Astraliksen ja Mousesportsin ero oli 253 pistettä. Mousesports on menestynyt viimeisen kahden kuukauden aikana erinomaisesti. Kolmanneksi listalla on noussut Team Liquid, jota seuraavat Fnatic ja Evil Geniuses.

Suomalainen ENCE on tippunut kaksi sijaa viime viikosta ja on nyt sijalla 13. Suomalaispelaajista top30:ssä ovat lisäksi Jesse ”zehN” Linjala (GODSENT, 18.), Otto ”ottoNd” Sihvo (c0ntact, 22.) ja Aleksi ”Aleksib” Virolainen (OG, 25.). Linjalan edustama GODSENT nousi listalla kuusi sijaa menestyttyään ICE BET Challenge -turnauksessa.

Kolmenkymmenen parhaan joukkoon nousi myös BLAST-liigan lohkovaiheessa yllättänyt compLexity. Tiimi nousi listalla 16 sijaa on nyt 28:s.

Myös turnausjärjestäjä ESL ylläpitää omaa maailmanlistaansa. ESL ja HLTV huomioivat listoissaan hieman eri asioita, joten sijoituksista löytyy eroja.

ESL:n listan piikkipaikalla on Mousesports ennen Astralista. Perässä tulevat Fnatic, Evil Geniuses ja Team Liquid.

ENCE on 14:s, Linjalan GODSENT 21:s, Sihvon c0ntact 23:s ja Virolaisen OG 24:s. ESL:n listalla SJ on korkeammalla kuin HAVU.

Listoja vertailemalla löytyy muutamia isoja eroja. Esimerkiksi FURIA on ESL:n listalla kymmenentenä, mutta HLTV:ssä sijoitus on vasta 20. MAD Lions on HLTV:ssä nyt 12:s, mutta ESL:ssä pisteet riittävät sijaan 17. ForZe on HLTV:ssä sijalla 14 ja ESL:ssä vasta 22.

ESL:n listan perusteella kutsutaan joukkueita ESL:n huipputurnauksiin ja karsintoihin, joten lista on tänä vuonna aiempaa merkittävämmässä roolissa. HLTV:n lista otetaan huomioon monien muiden turnausten kutsuja jakaessa.