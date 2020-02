Suomalaiset R6-pelaajat MM-kultajahdissa – huippunimi putosi jo lohkovaiheessa

Kahden suomalaispelaajan tähdittämä G2 Esports kohtaa tiistai-illan puolivälierissä Fnaticin.

Rainbow Six: Siege -pelin MM-kisat ovat parhaillaan käynnissä Kanadassa. Six Invitational -turnauksen pudotuspelit alkavat tiistaina ja mukana on kaksi suomalaista.

Juhani ”Kantoraketti” Toivosen ja Aleksi ”UUNO” Työppösen edustama eurooppalaisjoukkue G2 Esports varmisti paikkansa kahdeksan parhaan joukkoon voittamalla D-lohkon puhtaalla pelillä. Pudotuspelien avauskierroksella vastaan asettuu australialainen Fnatic, joka pudotti A-lohkon kuolemanottelussa turnauksen ykkösnimen Team Empiren.

G2:n ja Fnaticin kohtaamista on jo hehkutettu yhdeksi turnauksen kohokohdista. Organisaatiot ovat tunnettuja kilpakumppaneita League of Legends -pelissä ja sosiaalisessa mediassa, joten ainakin somen puolella on odotettavissa melkoista irvailua ennen ja jälkeen ottelun.

Empiren putoamisen ohella lohkovaiheen suurin yllätys oli Team Liquidin suoritus C-lohkossa. Liquid jäi lohkossa kolmanneksi ja ilman pudotuspelipaikkaa hävittyään ratkaisevan ottelun MIBRille.

Pudotuspeleissä matka päättyy vasta kahteen tappioon – kaavio:

Pudotuspelit pelataan tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaksiosaisella ottelukaaviolla. Ottelut alkavat Suomen aikaa tiistaina kello 17. G2–Fnatic-ottelu pelataan tiistai-iltana kello 20.

Kisat huipentuvat sunnuntain ja maanantain välisenä yönä pelattavaan finaaliin. Six Invitationalin palkintopotti on kolme miljoonaa dollaria, josta voittajajoukkue vie miljoonan.

Suomalaisvahvisteinen G2 on kisojen hallitseva maailmanmestari, joskin mestaruusjoukkueen pelaajista mukana ovat enää Toivosen lisäksi Niclas ”Pengu” Mouritzen ja Fabian ”Fabian” Hallsten.