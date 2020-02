Suomalaiselle CS-joukkueelle kova karsintapaikka – tie auki Brasiliaan ja Majoriin

KOVA varmisti ensimmäisenä suomalaisjoukkueena paikkansa Euroopan Minor -turnauksen suljettuun karsintavaiheeseen.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue KOVA Esports nappasi myöhään sunnuntai-iltana paikan himoittuun karsintaan.

KOVA eteni kahden parhaan joukkoon viikonloppuna pelatussa Euroopan Minor -turnauksen kolmannessa esikarsinnassa. KOVA voitti karsinnoissa tarvittavat seitsemän ottelua häviämättä yhtään.

Sijoituksesta KOVA sai paikan 7.–8. maaliskuuta pelattavaan Euroopan Minor -turnauksen suljettuun karsintaan. 16 joukkueen karsinnasta puolet jatkaa varsinaiseen Minor-turnaukseen, joka pelataan huhti-maaliskuun vaihteessa Brasiliassa.

Minor-turnuaksen parhaat joukkueet pääsevät lopulta himoittuun ESL One Rio Major -arvoturnaukseen. Major on pelin suurin ja arvostetuin turnaus. Suomalaisella ENCEllä on suora paikka Rioon.

Suljetussa Minor-nettikarsinnassa pelaavat KOVAn lisäksi muun muassa tunnetut nimet Fnatic, Ninjas in Pyjamas ja MAD Lions. Suomalaispelaajista mukana ovat Aleksi ”Aleksib” Virolainen (OG) ja Jesse ”zehN” Linjala (GODSENT).

KOVAssa pelaavat Samu ”uli” Leirilaakso, Nikita ”Derkeps” Sirmitev, Samuli ”Twixie” Herrala, Petteri ”peku” Jaakkola ja Lauri ”pietola” Hietala.