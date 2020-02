Fortnite-tähti osti 3500 dollarin näppäimistön – tältä se näyttää

Turner ”Tfue” Tenney pelaa Fortnitea nykyisin 3500 dollaria maksavalla erikoisvalmisteisella näppäimistöllä.

Maailman tunnetuimpiin Fortnite-pelaajiin kuuluva Turner ”Tfue” Tenney, 22, on yksi Twitch-palvelun suosituimmista striimaajista. Tenney nousi hiljattain otsikoihin erikoisella ostoksella.

Tenney tilasi mekaanisen pelinäppäimistön Nathan ”Taeha Types” Kimiltä, joka on erikoistunut näppäimistöjen tuunaamiseen. Kim veloitti Tenneylle valmistamastaan uniikista näppäimistöstä hulppeat 3500 dollaria.

Tenney esittelee tilaamansa näppäimistöä:

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

Miksi näppäimistö sitten maksaa 3500 dollaria? Käytetyt osat ovat laadukkaita, harvinaisia ja Kim käyttää kokoamiseen useita tunteja.

Näppäimistön rungon on valmistanut Keycult-yritys, joka tekee premium-luokan näppäimistöpohjia. Runko on tehty alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. Siihen on myös lisätty erikoistilauksena näppäinääniä hiljentäviä tiivisteitä. Näppäimistön pinta on lisäksi anodisoitu, mikä korostaa näppäimistön erikoismaalausta.

Tenneyn tilaama näppäimistö on niin sanottu 60 % -malli, eli kaikki ylimääräinen, kuten oikean puolen numeronäppäimet, on karsittu. Näppäimistön oikeaa yläkulmaa koristaa Tenneyn nimimerkki. Näppäinkytkimet ovat Novelkey Cream -nimiset, jotka ovat hyvin hiljaiset. Näppäinhatut ovat GMK:n valmistavat ja niitä koristavat japanilaiset merkit.

Kim valmisti näppäimistön suorassa lähetyksessä, jonka parhaat palat ovat katsottavissa alla olevassa videosta.

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

22-vuotiaan Fortnite-tähden suosio ei rajoitu vain Twitchiin, jossa hänen pelisessioitaan on katsottu 187 miljoonaa kertaa ja faneja on 7,5 miljoonaa. Hänellä on lisäksi Youtubessa 11,5 miljoonaa tilaajaa, Instagramissa 5,6 miljoonaa fania ja Twitterissä 2,7 miljoonaa seuraajaa.

Tenney nousi tunnetuksi osana FaZe Clan -organisaatiota, jonka kanssa hän riitelee parhaillaan oikeudessa. Tenney haastoi entisen tiiminsä oikeuteen keväällä 2019.