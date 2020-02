Pelijätin iso satsaus floppasi – 95 % pelaajista katosi 2 kuukaudessa, miljoonaturnaus peruttiin vähin äänin

Pelitalo Valve, joka tunnetaan muun muassa Dota 2-, Counter-Strike- ja Half-Life -peleistä, julkaisi uusimman pelissä joulukuussa 2018. Artifact-peli floppasi heti, mutta mikä meni vikaan?

Valve on yksi maailman tunnetuimmista pelijulkaisijoista. Yhtiön hittipelejä ovat muun muassa Dota 2 sekä Portal-, Half-Life- ja Counter-Strike-pelisarjat. Valven omistama pelipalvelu Steam on pc-käyttäjien keskuudessa selvä markkinajohtaja.

Valve julkaisee pelejä harvoin, mutta kun se jotain julkaisee, peli saa runsaasti näkyvyyttä. Aina tämä ei ole tarpeeksi, sillä marraskuussa 2018 julkaistu digitaalinen keräilykorttipeli Artifact on ollut Valven suurin floppi.

Näin peliä pelataan: Taistelu tapahtuu kolmella pelilaudalla

Artifact perustuu Valven suosikkipeliin Dota 2:een. Yhtäläisyyksiä on useita: Dotasta tuttujen sankarien lisäksi peliä pelataan samanaikaisesti kolmella pelilaudalla. Dotassa on kolme niin sanottua pelikaistaa.

Sankarit ja kortit on jaettu eri väreihin (punainen, vihreä, musta ja sininen). Pelissä on 310 korttia, joista omaan pakkaan valitaan 40. Pelaajan pitää valita aina viisi sankarikorttia, joilla tehdään suurimmat peliliikkeet.

Tältä näyttää Artifact-ottelu (englanniksi):

Molemmilla pelaajilla on jokaisella kolmella laudalla torni, jonka tuhouduttua tilalle syntyy Ancient-rakennus. Sen tuhoamalla voittaa pelin. Kortteja pelataan vuorotellen.

Pelaajat katosivat salamavauhtia

Monet toivoivat Artifactin haastavan digitaalisten korttipelien ykkösen Hearthstonen. Artifactia oli kehittämässä muun muassa Richard Garfield, joka tunnetaan suositun Magic The Gathering -korttipelin keksijänä.

Pelaajatilastoja taltioivan Steamcharts-palvelun mukaan pelillä oli julkaisun aikoihin parhaimmillaan 60 740 pelaajaa. Ensimmäisen täyden kuun eli joulukuun luvut olivat 46 456 pelaaja parhaimmillaan ja keskimäärin 11 168.

Artifactin pelaajamääriä Steamcharts-sivuston tilastojen mukaan. Kuvakaappaus Steamchartsista.

Luvut romahtivat nopeasti: Tammikuussa pelaajia oli enää parhaimmillaan 2758 ja keskimäärin 1749. Maaliskuussa pelaajamäärät olivat jo pudonneet alle tuhanteen molemmissa kategorioissa. Tammikuussa 2020 pelaajia oli parhaimmillaan 194 ja keskimäärin 102.

Vuosi viimeisimmästä päivityksestä, miljoonaturnaus lakaistiin maton alle

Yhtä selvää syytä floppiin ei ole, mutta Valve heitti nopeasti hanskat tiskiin. Pelin viimeisimmästä päivityksestä on aikaa jo yli vuosi.

Ensimmäinen epäonnistunut päätös oli tehdä pelistä maksullinen, sillä Artifact maksoi (ja maksaa) 17,95 euroa. Kilpailija Hearthstonea voi kuka tahansa kokeilla ilmaiseksi.

Toisekseen Artifact tuntuu olevan monille yksinkertaisesti liian kallis peli, sillä kortteja ja korttipakkoja saa vain käyttämällä rahaa. Myös kilpatilojen pelaamisesta pyydetään maksua.

Tältä näyttää osa pelin sankarikorteista.

Kolmanneksi Artifact oli monimutkaisempi kuin monet muut korttipelit, joskin tämä on varmasti myös mielipidekysymys. Kolme pelilautaa voi olla monelle pelaajalle liikaa mietittävää kerralla. Joskus yksinkertaisuus on valttia, varsinkin jos tavoitteena on suuret pelaajamäärät.

Neljännekseen pelin kilpapuoli ei lähtenyt lentoon lainkaan, koska pelaajat katosivat salamannopeasti. Pelille luvattiin jo ennen julkaisua miljoonan dollarin turnaus vuodelle 2019, mutta asia haudattiin vähin äänin.

Toivo elää? Huhut lupaavat isoa päivitystä

Viimeksi Artifactin tilanteesta on kuultu Valvelta lähes vuosi sitten, 29.3.2019. Silloin blogikirjoituksessa todettiin pelin vastaanoton olleen täysin päinvastainen kuin he olettivat. Datan perusteella kehittäjät huomasivat pelillä olevan todella suuria ongelmia mekaniikkojen osalta. Blogin viimeisessä kappaleessa yhtiö totesi korjausten vievän aikaa, mutta heidän olevan valmiita vastaamaan haasteeseen.

Youtube-kanava Valve News Network spekuloi Artifactin saavan lähitulevaisuudessa 2.0-päivityksen, jonka uskotitin muuttavan pelin täysin. Videolla spekuloidaan pelin muuttuvan täysin ilmaiseksi, mutta mikromaksuilla voisi ostaa erilaisia kosmeettisia muutoksia. Pelistä oltaisiin tekemässä lisäksi hieman yksinkertaisempi ja mobiiliversio olisi myös työn alla.

Valven seuraavat kaksi peliä julkaistaan kevään aikana. Dota Underlords julkaistaan helmikuussa ja Half-Life Alyx -VR-peli myöhemmin näillä näkymin maaliskuussa.