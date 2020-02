Ilouutinen suomalaisille CS-pelaajille: Kaikille avoimessa turnauksessa jaossa 60 000 euroa!

Counter-Strike on Suomen suosituin kilpapeli.

Uuden Rushmode-palvelun ensimmäisessä turnauksessa pelataan 60 000 eurosta. Rahaa on tarjolla muillekin kuin Suomen ykkösjoukkueille.

Tammikuun lopulla esitelty uusi suomalainen pelipalvelu Rushmode, jonka taustalla on pelijoukkue SJ Gaming, järjestää keväällä suuren ja rahakkaan turnaussarjan Counter-Strike-pelissä.

Rainmaker Open -turnauksessa on jaossa 60 000 euroa. Turnaussarja alkaa nettikarsinnoilla maaliskuussa ja päättyy kesäkuussa finaaleihin, joissa neljä joukkuetta pelaa yleisön edessä Helsingissä. Vielä ei tiedetä, missä tai minkälaisessa tapahtumassa finaalit pelataan.

– Alan arvoturnaukset on yleensä suunnattu vain ammattilaisille, ja palkintorahat ovat olleet harrastepelaajien ulottumattomissa. Siksi olemme ylpeitä, kun saamme lanseerata arvoturnauksen, johon kuka tahansa voi osallistua ja jossa kynnys merkittävien palkintojen ansaitsemiseen on poikkeuksellisen matala, Rainmakerin myynti- ja markkinointijohtaja Kim Lehtola kommentoi tiedotteessa.

Turnaussarja koostuu alkusarjasta, jatkosarjasta sekä finaaleista. Pääosa palkintorahoista jaetaan finaaleissa, mutta myös alkusarjassa on tarjolla sievä potti.

Alkusarjassa pelataan 12 nettiturnausta, joista kaksi ensimmäistä järjestetään 21.–22.3. Jokaisen nettiturnauksen voittajajoukkue palkitaan 1000 eurolla. Voittava joukkue ei saa pelata enää voiton jälkeen alkusarjaa.

Jatkosarjassa kilpailee yhteensä 16 joukkuetta, joista 12 tulee alkusarjasta ja 4 kutsutaan. Jatkosarjan ja välierien voittajat palkitaan myös 1000 eurolla. Koko turnauksen voittaja palkitaan 22 000 eurolla, toiseksi tullut saa 8000 ja välierissä pudonneet kaksi joukkuetta kuittaavat 3000.

Rainmaker Open sisältää useamman turnausvaiheen, ja siinä kilpailee Suomen kovimpia joukkueita. Finaalit pelataan kesäkuussa Helsingissä.

Lehtolan mukaan palkintorahat maksetaan pelaajille jopa viikossa, kunhan pelaajat toimittavat verokorttinsa tarpeeksi nopeasti. Yleensä pelaajat saavat odottaa palkintorahoja kuukausia.

– Me haluamme hoitaa palkkiot sellaisella tavalla, joka on mahdollisimman järkevä pelaajien kannalta. Lähtökohtana on se, mikä tuntuisi hyvältä ja vastuulliselta, jos olisimme heidän asemassaan, Lehtola kommentoi tiedotteessa.

Turnaussarjaa voi seurata Elisa Viihteen kanavista, joista näytetään jatkosarja, välierät sekä finaalit.