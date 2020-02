Suomalainen CS-liiga vaihtaa nimeä – jaossa ennätyspotti

SJ Gaming on voittanut edelliset kaksi kautta. Kuvassa joukkue juhlimassa ensimmäistä FEL-mestaruutta kesällä 2019.

Finnish Esports Leaguen tulevalla Counter-Strike-kaudella pelataan 50 000 eurosta.

Suomalainen esports-turnausjärjestäjä Finnish Esports League on ilmoittanut järjestävänsä keväällä suuren ja rahakkaan Counter-Strike-liigakauden.

Kevään CS-liigassa pelataan 50 000 euron palkintopotista, joka on FELin ja koko Suomen CS-liigahistorian suurin. Pian alkava kausi on järjestyksessään kahdeksas.

Syksyllä pelatun seitsemännen kauden nimioikeudet olivat Elisa Viihteellä, mutta nyt yhteistyö on päättynyt ja vanha ”FELin CS-liiga” on palannut. Elisan tilalle on jo löydetty uusi tuotantokumppani, joka julkistetaan myöhemmin.

FELin CS-liiga alkoi vuonna 2016. Ammattilaistason lisäksi sarjakokonaisuuteen kuuluu kaksi alempaa tasoa. Kevään aikana myös alemmilla sarjatasoilla pelataan ensimmäistä kertaa palkintorahoista.

FELin CS-liigamestarit kausittain:

Findictus Conquer Gaming HAVU Gaming HAVU Gaming HAVU Gaming SJ Gaming SJ Gaming

Tulevan kauden CS-joukkuelistaa ei ole vielä julkistettu, mutta mukana voidaan olettaa olevan Suomen kärkinimet ENCEä lukuun ottamatta.