Kommentti: Voiko ENCEä enää pelastaa?

Suomalaisen ENCEn Counter-Strike-joukkueen syyskuusta alkanut syöksykierre on ollut surullista katsottavaa. Joukkue kaivoi oman kuoppansa, mutta tällaista pudotusta ei odottanut kukaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Aleksi “Aleksib” Virolaisen johtama OG-joukkue kaatoi viikonlopun ICE BET Challenge -turnauksessa Virolaisen entisen joukkueen ENCEn 2–0. Kohtaaminen oli joukkueiden ensimmäinen sitten Virolaisen viime elokuisten kohupotkujen.

Virolaisen omin sanoin voitto “tuntui hyvältä”, mutta ENCEllä tunnelmat ovat todennäköisesti pohjamudissa. OG-tappion jälkeen Jesse “zehN” Linjalan edustama GODSENT mukiloi suomalaisia kartoin 2–0 ja lähetti ENCEn kotiin ilman ensimmäistäkään karttavoittoa.

GODSENT on hyvä joukkue, mutta sillä ei pitäisi olla mitään mahdollisuutta ENCEä vastaan. On muistettava, että suomalaisjoukkue oli vain puolisen vuotta sitten maailmanlistalla toisena. Nyt Aleksi “allu” Jallia ja kolmea muuta tämän huippujoukkueen pelaajaa kyykytti kaksi joukkuetta, joista toisella ei ole mitään asiaa edes top10 -listan hännille, toinen on harjoitellut yhdessä alle kaksi kuukautta.

Aleksi ”Aleksib” Virolainen (keskellä) nappasi lauantaina makean voiton entisistä pelikavereistaan.

Oli totta kai odotettavissa, että ENCEn suoritus putoaisi pelinjohtajan vaihdon myötä, mutta suomalaisten romahdus on ollut suorastaan häiritsevän jyrkkä.

Karttavoittoja top10 -tason joukkueita vastaan on kertynyt harvakseen ja paras kolmesta -sarjavoittoja vain yksi. ENCE alkoi jopa hävitä joukkueille, joille se ei ollut ikinä antanut karttaakaan, vaikka nämä joukkueet eivät edes ole parantaneet peliään.

Mitä on oikein tapahtunut?

Ensinnäkin, Miikka “suNny” Kemppi ei ole pelannut lähelläkään häneltä odotettua tasoa. Mousesportsin penkille jumiutunutta suomalaista pidettiin ennen ENCEn riveihin liittymistään maan parhaana pelaajana. Korvattuaan Virolaisen Kemppi on ollut tilastollisesti vain keskitasoa ja kaukana suorituksista, joiden perusteella häntä pidettiin yhtenä entisen joukkueensa tähdistä.

Miikka ”suNny” Kemppi ei ole toistaiseksi löytänyt vuoden 2018 pelitasoaan ENCEssä.

Toisekseen, ENCE vaikuttaa menettäneen täysin henkisen kestävyytensä. Virolaisen alaisuudessa suomalaisjoukkue tunnettiin kylmänviileästä pelistä, joka ei liiemmin ailahtele. ENCE pelasi tasaisesti, eikä koskaan kaatunut paineen alla, vaan voitti usein otteluita heikossa tilanteessa altavastaajana.

Nyt roolit ovat kääntyneet: ENCE on alkanut hävitä “voitettuja” pelejä. Suomalaisten peli on alkanut murentua juuri ratkaisevien kierrosten aikana, mikä on johtanut huomattavien etulyöntiasemien häviämiseen. Syytä tälle en tiedä, enkä ole varma, tietääkö ENCE itsekään, mikäli pelaajien sanomisiin haastatteluissa ja ENCEn omissa videoissa on uskominen.

Kolmanneksi, Jani “Aerial” Jussila on vain varjo entisestään. Aiemmin tasainen roolipelaaja ja ajoittaisen tähtisuorituksen joukkueeseen tuonut Jussila on Virolaisen lähdön jälkeen heikentynyt huomattavasti. Ylipäätään vaikuttaa siltä, että ENCEn löyhempi pelityyli ei sovi hänelle lainkaan. Eteenkään nyt, kun Kemppi osittain pelaa aiemmin hänelle kuuluneita paikkoja.

Aleksi ”allu” Jalli siirtyi pelaajavaihdoksen aikana pelinsisäiseksi johtajaksi. Ensimmäinen puoli vuotta on ollut vaikea.

Ongelmia selvästi siis on, mutta mitä niille on tehtävissä nyt, kun pelaajavaihdon aikaan spekuloidut painajaiset ENCEn tuhosta ovat hiljalleen toteutuneet?

Kenties oikea liike olisi vaihtaa taas pelaajaa. Fanit ajattelivat alun perin Kemppiä Jussilan tilalle, joten ehkä hänet voisi korvata nyt viikonloppuna ENCEn pois turnauksesta pudottanut Linjala.

ENCEn kannalta paras muutos olisi tietenkin Virolaisen paluu, mutta nuori pelinjohtaja vaikuttaa oikein tyytyväiseltä OG:n riveissä. Ottaen huomioon tämän ja Virolaisten potkujen tylyyden, vaikuttaa nuoren pelinjohtajan paluu suomalaisjoukkueeseen erittäin epätodennäköiseltä.

Henkisen puolen blokkiin apua puolestaan löytyy suomalaisjoukkueen palkkaamalta urheilupsykologilta Mia Stellbergiltä. Hän työskenteli aiemmin kaikkien aikojen parhaan CS:GO-joukkueen Astraliksen kanssa, ja myös tanskalaisjoukkue kärsi tunnetusti aikoinaan mentaalipuolen vaikeuksista.

Joka tapauksessa ENCEn syöksy pohjalle on suomalaiselle CS:lle todella kova isku. Vaikka keskustelupalstoilla voi olla suosittua naljailla tiimille hauskanpidosta ja Jallin taktiikoiden surkeudesta, Suomen tunnetuimman esports-brändin umpisurkeat suoritukset eivät tee hyvää kenellekään.

Toivon, että ENCE onnistuu kapuamaan ylös kaivamastaan kuopasta, mutta tie takaisin huipulle on todella kuoppainen.