Jesse Linjala hurjassa iskussa Lontoossa – ENCE-tähti pelasi harvinaisen heikosti

Jesse ”zehN” Linjala on ollut yksi turnauksen parhaimmista pelaajista tähän mennessä. Jere ”sergej” Salo pelasi Lontoossa elämänsä huonoimman turnauksen tilastollisesti.

28-vuotias Jesse ”zehN” Linjala on tällä hetkellä tilastojen osalta kolmanneksi paras pelaaja meneillään olevassa CS-turnauksessa.

Lontoossa pelattavan Counter-Strike-pelin ICE Bet Challenge -turnauksen pudotuspelit alkavat tiistaina puolivälierillä. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtaman OG:n lisäksi pudotuspeleissä nähdään Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT.

GODSENT varmisti B-lohkon viimeisen jatkopaikan sunnuntai-iltana voittamalla ENCEn. Linjala oli ottelun toiseksi paras pelaaja tilastojen valossa heti joukkuetoveri Martin ”STYKO” Stykin jälkeen.

Linjala ja Virolainen joukkueensa ykkösnimet

Lohkovaiheen jälkeen turnauksen parhaat pelaajat ovat olleet Na`Vin venäläistähti Denis ”electronic” Sharipov (5 karttaa, +24 tappoa enemmän kuin kuolemia, rating 1,31) ja Mousesportsin virolaispelaaja Ropin ”ropz” Kool (4, +33, rating 1,27).

Linjala on tällä hetkellä turnauksen kolmanneksi paras pelaaja +28 tapolla ja 1,26 ratingilla. Hänen takanaan listalla on tiimikaveri Pavle ”Maden” Bošković, jonka tilastot viidessä kartassa ovat +19 ja 1,25 rating.

Virolainen on ollut OG:n tehokkain pelaaja. Hänen ratinginsa on neljän kartan jälkeen 1,13. Tappoja suomalaisnimellä on vain yksi enemmän kuin kuolemia.

ENCE-pelaajista ainoastaan Aleksi ”allu” Jalli (kolmas oikealta) ylsi tilastojen valossa plussan puolelle.

Jere ”sergej” Salo pelasi harvinaisen heikosti

Kahden häviön ja neljän kartan jälkeen kotimatkalle joutuneen ENCEn ainoa valopilkku oli kapteeni Aleksi ”allu” Jalli, joka ylsi 1,14 ratingiin (+12). Jalli pääsi plussan puolelle loistettuaan ensimmäisessä kartassa OG:ta vastaan (46–21 tapot/kuolemat, rating 1,85).

Muut ENCE-pelaajat jäivät kauas kapteenistaan: Sami ”xseveN” Laasanen oli toiseksi paras (-21, rating 0,87) ennen Jani ”Aerial” Jussilaa (-18, rating 0,86), Miikka ”suNny” Kemppiä (-33, rating 0,76) ja Jere ”sergej” Saloa (-26, rating 0,75).

Salolle turnaus oli tilastojen perusteella hänen uransa huonoin. 17-vuotias supertähti on ollut ENCEn ykkösnimi pian kaksi vuotta. Hänet valittiin hiljattain viime vuoden 13. parhaaksi pelaajaksi.

ICE BET Challengen pudotuspelit alkavat tiistaina. OG kohtaa puolivälierissä MAD Lionsin ja GODSENT ottaa mittaa Virtus.prosta. Keskiviikon välierissä vastustajia odottavat Na`Vi ja Mousesports.