Aleksi Virolainen kohtaa entiset ENCE-joukkuetoverinsa superottelussa: ”Ei pahin vastustaja”

Aleksi Virolaisen johtama OG-joukkue kohtaa lauantaina suomalaisen ENCEn, joka on hänen vanha joukkueensa. Ottelu pelataan Lontoossa.

Suomen Counter-Strike-historian yksi odotetuimmista otteluista pelataan lauantaina Lontoossa, kun ENCE kohtaa OG:n lauantaiaamuna kello 11 Suomen aikaa. Ottelu avaa ICE BET Challenge -turnauksen, joka kestää viisi päivää.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun elokuussa ENCEstä 16 kuukauden jälkeen potkut saanut Aleksi ”Aleksib” Virolainen kohtaa entiset joukkuetoverinsa.

– Kun se matsi julkaistiin, striimasin silloin, niin heti tuli chattiin joku 100 kommenttia, että miltä nyt tuntuu, Virolainen kommentoi IS:lle puhelimitse.

– Ajattelin vain silloin, että ennemmin tai myöhemmin tulee todennäköisesti pelattua ENCEä vastaan. Parempi aiemmin kuin myöhemmin, niin saa fanit katsottavaa.

Virolaisen mukaan hän ei ole miettinyt ENCE-ottelua liiemmin sen jälkeen, kun ICE Bet Challenge -turnauksen lohkot ja ensimmäisen kierroksen otteluparit julkistettiin 15. tammikuuta.

OG pelaa ICE Betin jälkeen käytännössä heti perään BLAST-liigan lohkovaiheessa, joka on huomattavasti suurempi ja kovatasoisempi turnaus. Lohko-ottelut pelataan Lontoossa 14.–16. helmikuuta.

– ENCE ei ole pahin vastustaja, jonka kohtaamme seuraavan 2,5 viikon aikana, mutta tietenkin henkilökohtaisin. Siellä on ne tyypit, joiden kanssa olen pelannut isoimman osan urasta.

– Keskitymme kuitenkin molempiin turnauksiin, niin ihan sama miten käy ENCEä vastaan. ICE Challengessa haluamme lohkoista jatkoon, finaaliin ja voittaa sen. Se on tavoite.

ENCE on ennakkosuosikki OG:ta vastaan. Joukkueet kohtaavat lauantaiaamuna kello 11 Suomen aikaa.

Kaksi kovaa näytönpaikkaa: ”Nyt painetaan duunia”

Virolaiselle ja OG:lle tulevat viikot ovat melkoisia tulikokeita, sillä joulukuun alussa virallistetulla joukkueella on alla vasta yksi turnaus. Joulun alla Yhdysvalloissa pelatussa cs_summit 4 -turnauksessa pelit päättyivät välieriin, mutta debyyttiä pidettiin onnistuneena.

Summitin jälkeen OG jäi heti joululomalle. Pelikentille joukkue palasi loppiaisen aikoihin. Tiimi harjoittelee nyt intensiivisesti 5–6 päivää viikossa.

– Pelien jälkeen käydään tosi paljon läpi virheitä ja muita asioita. Jutellaan paljon, kertoo Virolainen.

Heti vuoden alkuun OG osallistui IEM: Katowice -jättiturnauksen avoimiin karsintoihin, mutta pelit päättyivät jo ennen ratkaisevia kierroksia. Virolainen toteaa kokemuksen olleen kuitenkin positiivinen, sillä heillä ei ollut kauheita odotuksia.

– Nettikarsintoja on ihan kiva vääntää, kun yhden matsipäivän aikana voi oppia enemmän kuin monen harjoittelupäivän aikana. Se oli ihan hyvä kokemus meille joukkueena.

OG:ssa pelaavat Virolainen, Nathan ”NBK-” Schmitt, Valdemar ”valde” Bjørn Vangså, Issa ”ISSAA” Murad ja Mateusz ”mantuu” Wilczewski. Joukkuetta valmentaa Casper ”ruggah” Due.

OG on Virolaisen uran ensimmäinen ei-suomalaisjoukkue. 22-vuotias on joukkueen pelinjohtaja, joten muutos on ollut kaikin puolin suuri. Virolaisen mielestä hänen johtaminen englanniksi on nykyisin jo hyvällä tasolla.

– Se on parantunut paljon viime vuodesta, että enemmän ja enemmän alkaa asiat tulla rutiinilla. Kyllä siinä menee vielä hetki, koska lanissa [samassa tilassa] pelaaminen on niin erilaista. Seuraavat pari viikkoa ovat tosi opettavaiset meidän joukkueelle ja kaikille pelaajille, mutta erityisesti minulle.

OG:n kalenterin toinen tulikoe on BLAST-liiga, jossa kilpailee pääosa HLTV-maailmanlistan top10-joukkueista. OG:n kanssa C-lohkoon (14.–16.2.) sijoitettiin kovat nimet G2 Esports, 100 Thieves ja Evil Geniuses, joka asettuu vastaan ensimmäisenä.

Virolainen kertoo BLASTin olevan heille se tärkeämpi turnaus, mutta on iloinen osallistumisesta ICE Challengeen, koska heille jää viikko aikaa korjata siellä ilmeneviä asioita.

– Jos seuraavat kaksi viikkoa menee oikeasti hyvin ja pelaamme meidän potentiaalilla, niin nousemme rankingeissa tosi paljon. Nyt painetaan niin paljon duunia, että nämä tulokset takaavat meille paikat myös kevään muihinkin turnauksiin.

OG ja ENCE kohtaavat lauantaina 1. helmikuuta kello 11 Suomen aikaa. Paras kolmesta -ottelua voi seurata suomeksi Twitchistä.