Uusi dokumentti näyttää, miten Jesse Vainikan ja Topias Taavitsaisen joukkue teki historiaa – voittopotti 13,9 miljoonaa euroa

True Sight -dokumentti näyttää katsojille hyvin läheltä, että mitä tapahtui 13,9 miljoonan voittopotin ratkaisseen Dota 2:n MM-finaalin kulisseissa. Suomalaiset juhlivat voittoa.

Suomalaiset Dota 2 -ammattilaiset Jesse ”JerAx” Vainikka ja Topias ”Topson” Taavitsainen juhlivat elokuussa 2019 toista peräkkäistä maailmanmestaruutta osana OG-joukkuetta. Viisihenkinen joukkue voitti The International -turnausmestaruudesta ennätykselliset 13,9 miljoonaa euroa.

Turnausfinaalista on julkaistu tunnin ja 22 minuuttia kestävä True Sight -dokumentti, jossa päästään harvinaisen lähelle seuraamaan esports-historian rahakkaimman finaalin tapahtumia. OG kohtasi finaalissa Team Liquid -joukkueen, joka kilpailee nykyisin nimellä Nigma.

Molempia joukkueita on seurattu True Sightissa hyvin läheltä: Kamerat kuvaavat ennen finaalia, sen aikana ja myös palkintoseremonian jälkeen. Kamerat kulkevat pelaajien mukana takahuoneisiin ja tupakkapaikalle, minkä lisäksi materiaalia nähdään hyvin paljon pelikoppien sisäpuolelta kesken otteluiden.

True Sight : The International 2019 Finals (englanniksi):

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

Dokumentin ”pääosissa” eli eniten ruutuaikaa saavat Liquid-kapteeni Kuro ”KuroKy” Salehi Takhasomi sekä OG-joukkueen veteraanit, tanskalainen Johan ”n0tail” Sundstein ja ranskalainen Sébastien ”Ceb” Debs.

OG-pelaajat Sundstein ja Debs ovat eniten äänessä ottelukohtaisia kokoonpanoja suunnitellessa sekä otteluiden aikana. Mielipiteitä kysytään useasti joukkuetovereilta, joista erityisesti Vainikka nousee esille. Taavitsainen ja Pham ovat dokumentin perusteella hiljaisempia, mutta avainpelaajia tosi tilanteen tullen.

Monille The International on tuttu suurista palkintosummista, mutta pelaajille siinä on kyse unelmien toteuttamisesta: Olla maailman paras pelissä, johon on käytetty tuhansia tunteja. OG-kapteeni Sundstein paljasti ensimmäisen MM-finaalin aikana hänellä tulleen täyteen 15 000 pelituntia eli yhteensä 625 vuorokautta.

Maailmanmestaruuden vuosina 2018–2019 OG:n riveissä voittivat Vainikka, Taavitsainen, Sundstein, Debs sekä australialainen Anathan ”ana” Pham. OG-pelaajista ainoastaan Taavitsainen ja Sundstein jatkavat pelaamista tiimissä. Vainikka ilmoitti sunnuntaina lopettavansa peliuransa, Pham on tauolla ja Debs on ainakin toistaiseksi jättänyt pelikentät.