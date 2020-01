Pelilegenda avautui yllättäen vuosien takaisesta lopettamispäätöksestä: ”Olin pohjimmiltaan pelkuri”

Gonzalo ”ZeRo” Barrios, 24, on yksi maailman tunnetuimmista Super Smash Bros. -pelisarjan pelaajista. Kilpauran hän päätti alkuvuodesta 2018.

Gonzalo ”ZeRo” Barrios on yksi maailman menestyneimmistä tappelupelipelaajista. Nyt hän on kertonut kaksi vuotta sitten tehdyn lopettamispäätöksen oikeat syyt.

Super Smash Bros. -pelisarjassa menestynyt chileläinen Gonzalo ”ZeRo” Barrios ilmoitti tammikuussa 2018 lopettavansa kilpauransa. Barrios oli voittanut Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / Wii U -pelissä hurjat 56 turnausta peräkkäin, jolla hän pääsi Guinness World Recordsiin. Turnaussvoittoja kertyi noin 163 000 euroa.

Lopettamispäätöstä hän perusteli siten, että oli antanut Smashin kaikkensa viimeiset pari vuotta. Pelaamisesta oli tullut pakkopullaa ja henkisesti raskasta. Oli siis aika lopettaa pelaaminen ja keskittyä striimaamiseen.

Aiemmin 24-vuotias oli todennut lopettaneensa osittain myös rahan takia, mutta nyt hän kertoo tämän olleen valetta. Twitteriin jakamassaan kirjoituksessa hän kertoo yrittäneensä jatkaa kilpailemista, mutta ei löytänyt motivaatiota harjoitteluun.

Barrios myös pelkäsi, ettei lunasta fanien odotuksia, jotka olisivat varmasti odottaneet kuuta taivaalta aiempien meriittien perusteella.

– Yritin pärjätä niiden odotusten kanssa, mutta ne olivat liikaa ja terveyteni kärsi ahdistuksen sekä stressin vuoksi, Barrios kirjoittaa viestissään.

Lopettamispäätöksensä taustoista Barrios päätti kertoa nyt, jotta spekulointi koskien hänen peliuran päätöstä loppuisi.

– Olen pahoillani, jos vaikutti että vain hylkäsin kilpapelaamisen. En vain halunnut myöntää tuhansille, että olin pohjimmiltaan pelkuri.

Tempo Storm -organisaatiota edustava Barrios on kilpauran jälkeen keskittynyt sisällöntuottamiseen. Suosiota on tullut odotettua enemmän: Hänellä on Youtubessa lähes 900 000 tilaajaa, Instagramissa 134 000 seuraajaa ja Twitterissä 274 000.