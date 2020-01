Suomalainen pelijoukkue jätettiin tylysti maailman kovimman CS-liigan ulkopuolelle – ”Syö aika paljon”

HAVU Gaming kolkutteli Counter-Strike-pelin ykkösliigan ovia, mutta yllättävä sarjamuutos pilasi kaiken.

Suomalainen pelijoukkue HAVU Gaming sai perjantaina ikävän uutisen: Joukkueella ei ole asiaa Counter-Striken suurimmaksi liigaksi tituleerattuun ESL Pro Leagueen (EPL), vaikka toinen jalka oli jo käytännössä oven välissä.

Juuri ennen joulua HAVU sijoittui Dallasissa pelatussa MDL-alasarjassa toiseksi ja sai paikan EPL-loppukarsintaan. Alkuvuoteen suunnitellussa karsinnassa piti pelata kuusi joukkuetta, joista puolet olisi saanut liigapaikan.

HAVUlla oli hyvät tilaisuudet lunastaa liigapaikka karsinnoista, sillä kolme viidestä karsintajoukkueesta oli lopettanut yhdessä pelaamisen. Liigapaikka olisi todennäköisesti irronnut yhdellä voitolla.

Jatkopaikka oli siis aivan käden ulottuvilla, mutta EPL-karsintaa ei lopulta koskaan järjestetty. ESL ilmoitti perjantaina 24.1. laskevansa liigassa kilpailevien joukkueiden määrää. Syksyllä sarjassa oli 48 joukkuetta, mutta maaliskuulla alkavalla kaudella pelaa enää 24. Joukkueet ovat ESL:n valitsemia.

HAVU ei saanut liigamuutoksesta minkäänlaista virallista tietoa ennakkoon. ESL ja MDL:n järjestäjä ESEA jättivät molemmat vastaamatta HAVUn useisiin viesteihin joulu–tammikuun aikana, valmentaja Taneli ”disturbed” Veikkola kertoo IS:lle.

– MDL:n jälkeen [tapahtuma päättyi 15.12.] emme saaneet mitään tietoa. ESL:n piti ottaa yhteyttä jo ennen joulua, mutta mitään ei kuulunut sattuneesta syystä, Veikkola kertoo IS:lle.

Taneli ”disturbed” Veikkola aloitti lokakuussa HAVUn valmentajana täysipäiväisesti.

Veikkola kertoo laittaneensa asiasta useita sähköposteja ja viestejä sosiaalisessa mediassa. ESL:n päätöstä hän kritisoi kovasanaisesti, sillä EPL:ssä kilpailee heille MDL:ssä hävinneitä joukkueita, kuten silloinen AVANGAR eli nykyinen Virtus.pro.

– Kyllä tämä romuttaa pelaajien mielenkiintoa. Siellä [EPL:ssä] on myös joukkueita, jotka eivät ole edes pelanneet MDL:ää. Se vähän v****aa.

EPL:ään pääseminen olisi ollut HAVUn tähän mennessä suurin näytönpaikka. Sarjassa pelaaminen olisi näkyvyyden lisäksi antanut mahdollisuuden kerryttää elintärkeitä HLTV- ja ESL-listapisteitä.

Jo yksikin voitto voi nostaa listasijaa roimasti top20:n ulkopuolella. HAVU on tällä hetkellä sijalla 36. Veikkolaa ärsyttää myös se, että he uhrasivat muita näytönpaikkoja EPL-karsintojen vuoksi.

– Ennen Dallasin reissua meille tarjottiin paikkaa DreamHack Sevillaan, joka oli samaan aikaan kuin MDL-finaalit. Kieltäydyttiin totta kai, koska haluttiin Pro League -paikkaa enemmän. En kyllä tiedä oltaisiinko päästy edes EPL:ään, vaikka oltaisiin voitettu forZe [MDL-finaalissa].

– Jos oltaisiin menty Sevillaan, niin oltaisiin saatu sieltä varmasti enemmän listapisteitä. Nyt meiltä periaatteessa vietiin osittainen palkinto siitä, että tultiin toiseksi MDL:ssä. Kyllä se syö aika paljon.

ESEA ilmoitti perjantaina HAVUlle, että heillä on paikka nyt alkavalle MDL-kaudelle. Veikkolan mukaan tiimi ei ole vielä keskustellut sisäisesti aikovatko he ottaa paikkaa vastaan. ESL on ilmoittanut alasarjan olevan yksi reitti nousta mukaan syksyn EPL-kaudelle.

HAVU keskittyy nyt kevään aikana erityisesti pian alkaviin Major-karsintoihin. Tämän ohella fokus on päästä pelaamaan DreamHack Open -turnauksiin, jotta portit isompiin turnauksiin aukeaisivat.

– Kalenterissa on nyt ainakin Assemblyt. Jos Lantrekeillä on joku turnaus, niin sitten varmaan sinne myös. Nettiliigoja pelataan, mutta ei osallistuta enää kaikkiin viime vuoden tavoin. Kesäksi tähdätään top25:n joukkoon HLTV:n listalla, listaa Veikkola seuraavan puolen vuoden suunnitelmia.

Olli ”sLowi” Pitkänen on yksi CS_joukkueen pelaajista.

Näin ESL ja pelaajaliitto kommentoivat tapausta

ESL kommentoi EPL-muutoksia ja sen seuraamuksia myöhään maanantai-iltana.

ESL:n varatoimitusjohtaja Ulrich Schulze toteaa Twitterissä heidän pudottaneen pallon pahemman kerran kommunikoinnin osalta. Hänen mukaan moni liigaa koskeva asia varmistui vasta viime viime metreillä, mutta tästä huolimatta he olivat liian myöhään yhteydessä asiaa koskeneisiin joukkueisiin.

Schulze myös muistuttaa, että kaikilla muutoksista kärsineillä joukkueilla on mahdollisuus nousta liigan syyskaudelle MDL:ää tai muita reittejä pitkin. Schulzen mukaan yhtiö on tämän viikon aikana yhteydessä kaikkiin EPL:n ulkopuolelle yllättäen jääneisiin joukkueisiin, kuten HAVUun.

Pelaajaliitto CSPPA on myös julkaissut oman kommenttinsa asiaa koskien. CSPPA ilmaisi tiedotteella olevansa tyytymätön ESL:n tapaan kommunikoida EPL-muutoksista. Pelaajaliitto kuitenkin muistutti, että kyseessä on bisnespäätös johon he eivät voi vaikuttaa.