Pelijätti Blizzard yllätti: Suosikkipelien esports-liigat siirtyvät Youtubeen

Vancouver Titans on yksi Overwatch League -sarjassa kilpailevista joukkueista. Sarjaa voi katsoa jatkossa yksinoikeudella Youtubesta.

Call of Dutyn, Overwatchin, Hearthstonen ja World of Warcraftin kilpasarjat näkyvät jatkossa vain Youtubesta.

Pelijätti Activision-Blizzard ja Google ovat aloittaneet monivuotisen yhteistyön, jonka seurauksena muun muassa peliyhtiön useat esports-kilpasarjat ovat jatkossa katsottavissa vain Youtuben kautta. Sopimuksen arvoa tai pituutta ei kerrottu.

Twitchissä edelliset kaksi kautta näkynyt Overwatch League on Youtuben suorien pelilähetysten uusi vetonaula. Lisäksi palvelusta voi seurata yksinoikeudella jatkossa Call of Duty Leagueta, World of Warcraftin virallisia kilpaturnauksia sekä Hearthstonen eri turnaussarjoja.

Overwatchin huippusarja näkyi vuosina 2018–19 yksinoikeudella Twitchissä. joka maksoi kaksivuotisesta yksinoikeudesta peräti 90 miljoonaa dollaria. Sopimuksen on spekuloitu olleen yksi esportsin huonoimmista, sillä sarjan katsojaluvut eivät kasvaneet monien mielestä odotetusti.

Monet OWL-liigafanit ovat jo ehtineet kritisoimaan lähetysalustan vaihtoa, sillä muutoksen seurauksena häviää Twitchin rakentama maksullinen monikamerapalvelu. Sen sijaan Youtuben kuvanlaatua sekä mahdollisuutta kelata lähetystä taaksepäin on kehuttu vuolaasti.

Youtubella on tiedotteen mukaan päivittäin yli 200 miljoonaa käyttäjää katsomassa peliaiheisia videoita. Vuositasolla pelisisältöä katsotaan 50 miljardin tunnin edestä. Suorissa lähetyksissä Youtube on kuitenkin jäänyt Twitchin varjoon, joskin ero on kaventunut viime vuosina hiljalleen.