Kommentti: CS-legendojen kaappaus on huikea paikka todistaa, että ikä on vain numero

Ruotsalaisten Counter-Strike-legendojen yhteenpaluu on nerokas markkinointitemppu, mutta samalla nämä voivat todistaa huipulla olevan tilaa myös vanhemmille pelaajille, kirjoittaa esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Counter-Strike: Global Offensiven kilpapuolen seuraajat saivat kuulla tiistaina odotetun uutisen, kun legendaariset ruotsalaispelaajat palasivat yhteen.

Ninjas in Pyjamas -joukkueessa pelin alkuvuosina 2012–14 dominoineet ruotsalaispelaajat Patrik ”f0rest” Lindberg, Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund, Adam ”friberg” Friberg, Richard ”Xizt” Landström ja Robin ”Fifflaren” Johansson edustavat jatkossa yhdessä Dignitas-joukkuetta.

Ainoa ero takavuosien tiimiin on se, että Johansson valmentaa Dignitasta, sillä hän päätti kilpauransa jo loppuvuodesta 2014. Johanssonin tilalla pelaa norjalainen huippulupaus Håkon ”hallzerk” Fjærli.

Veteraanipelaajien yhteenpaluu on otettu CS-piireissä vastaan vaihtelevin reaktioin. Jotkut iloitsivat, osa taas epäili tiimin pystyvän voittamaan korkeintaan top30-joukkueita. Monet pitävät koko juttua markkinointitemppuna, joka se todennäköisesti onkin.

Eikä siinä ole mitään väärää. CS-kenttä muuttuu tänä vuonna rajusti, sillä luvassa on kolme suljettua huippuliigaa. Huhujen mukaan Dignitasilla on ainoastaan paikka uuteen B Site -nimellä kulkevaan sarjaan, joka tällä hetkellä vaikuttaa pelillisesti köykäisimmältä.

B Site on sen sijaan panostamassa katsojakokemukseen ja pelaajien tarinoihin. Tämä tiedostaen Dignitasin kokoama joukkue on fiksu hankinta, sillä legendojen suoritukset kerännevät ainakin alkuvaiheessa hurjan määrän katsojia. Pelaajilta löytyy runsaasti historiaa, joista veistellä sisältöä ja tarinoita.

Dignitasilta on kuitenkin turha odottaa hyviä tuloksia. Ruotsalaisnelikosta ainoastaan Lindberg on pelannut viimeisen vuoden aikana ykköstasolla aidosti hyvin.

Fjærlissä on potentiaalia, mutta hänellä ei ole lainkaan kokemusta kärkitasolta. Alesund, Friberg ja Landström ovat vain varjoja entisestään.

Tiimin keski-ikä on myös hyvin korkea: 27,6 vuotta. HLTV:n toimittaja Zvonimir Burazin mukaan top30-joukkueiden pelaajien keski-ikä on tällä hetkellä 23,5 vuotta. Ero on huomattava.

Lindberg täyttää kesäkuussa 32 vuotta, Alesund toukokuussa 30, Landström helmikuussa 28 ja Friberg lokakuussa 29. He kuuluvat pelin vanhimpien ammattilaisten joukkoon. Valmentajaksi palkattu Johansson täytti joulukuussa 32 vuotta, norjalainen Fjærli tuli heinäkuussa täysi-ikäiseksi.

Counter-Strikessa harva 30-vuotias pystyy enää kilpailemaan maailman terävimpää kärkeä vastaan. Useimmat kolmekymppiset eivät ole enää pärjänneet nuoremmille, mikä taas on johtanut huonompiin tarjouksiin.

Ruotsalaispelaajilla on nyt hieno paikka näyttää, että ikä on todellakin vain numero. Mikäli Dignitas pystyy kunnolla haastamaan pelin parhaimpia joukkueita, näemme ehkä tulevaisuudessa useampia veteraanijoukkueita.

Vaikka Dignitasin toiveet CS:n kärjen tuntumaan noususta jäävät todennäköisesti haaveeksi, niin huippuorganisaation tuki pelaajille tässä kohtaa uraa on melkoinen lottovoitto. Pelaajat saavat todennäköisesti erinomaista palkkaa, eikä turnauksiakaan ole enää yhtä paljon kuin aiemmin.

Tämä kaikki on varmasti pelaajien mieleen, mutta erityisesti Johanssonin ja Lindbergin, joilla on kotona pienet lapset. Lindberg totesi jo Twitterissä heillä olevan edessään pitkä matka huipulle, mutta toivoi fanien seuraavan häntä ”tällä viimeisellä matkalla”.

Dignitas jää mitä todennäköisemmin Landströmin, Fribergin, Alesundin ja Lindbergin viimeiseksi joukkueeksi. Fjærlillä puolestaan on käsissään kaikkien aikojen näytön paikka, sillä hänellä on nyt tilaisuus loistaa veteraanien rinnalla.