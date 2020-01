Sijoittajien rahoja ei säästelty: Tältä näyttää 35 miljoonan dollarin pelitalo

100 Thieves -pelijoukkueen omat toimitilat avattiin tällä viikolla Los Angelesissa. Yksi tiimin sijoittajista on hittiräppäri Drake.

Amerikkalainen peliorganisaatio 100 Thieves on esittelyt uudet toimitilansa. Uusi toimistorakennus sijaitsee Los Angelesissa ja se maksoi 35 miljoonaa dollaria (31,7 miljoonaa euroa).

Ulkoa tummaa rakennusta koristavat suuret ikkunat etuoven lähellä. Sisäpuolen päävärit ovat valkoinen, harmaa, musta ja punainen. Muutamat suuret seinät ja yksityiskohdat ovat mustia, mutta pääasiassa sisätiloja hallitsee valkoinen.

Valkoinen väri dominoi toimistopuolen sisustusta.

464-neliöisestä rakennuksesta löytyvät toimisto- ja harjoittelutilojen lisäksi useita striimaamiseen ja podcastien nauhoittamiseen tarkoitettuja huoneita. Myös yhteiset ajanviettopaikat, suurehko keittiö ja jopa pop-up-myymälä on saatu mahtumaan rakennukseen.

Nukkumatiloja ei ole, koska jokaisella työntekijällä ja pelaajalla on oma asuntonsa. 100 Thievesillä on tällä hetkellä noin 30 työntekijää ja 30 pelaajaa.

Haag esittelee organisaationsa uuden päämajan:

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

Call of Duty -legenda Matthew ”Nadeshot” Haagin perustama 100 Thieves on noussut muutamassa vuodessa Yhdysvaltojen suosituimpien pelitiimien joukkoon. Räppäri Drake sijoitti tiimiin loppuvuodesta 2018.

100 Thieves kilpailee Fortnitessa, Counter-Strikessa ja League of Legendsissa, jossa sillä on kaksi joukkuetta. Tiimillä on lisäksi useita tunnettuja sisällöntuottajia, kuten perustaja Haag, Rachell ”Valkyrae” Hofstetter ja Jack ”CouRage” Dunlop.

Pelitiimien ja Youtube-menestyksen ohella 100 Thieves on tullut tunnetuksi vaatemallistoistaan, jotka myydään loppuun kymmenissä minuuteissa.