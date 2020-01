Antoine Griezmann perusti pelijoukkueen – 10 minuutissa 1500 hakemusta

Antoine Griezmann juhli vuoden 2018 MM-finaalissa tehtyä maalia Fortnitesta tutulla tanssilla. Nyt hän perusti oman kilpajoukkueen.

Ranskalainen jalkapallotähti Antoine Griezmann on perustanut esports-kilpajoukkueen yhdessä pikkuveljensä Théo Griezmannin kanssa.

Grizi Esport -nimisen tiimin logo on pingviini. Organisaation suunnitelmissa on kilpailla muun muassa Counter-Strikessa, Fortnitessa, League of Legendsissa, Rainbow Six: Siegessä sekä FIFA-jalkapallopelissä.

Vielä organisaatioon ei kuulu yhtään pelaajaa. Griezmannin tiimi on pyytänyt kiinnostuneita lähettämään hakemuksen sähköpostilla.

Niitä on myös tullut: Le Parisien haastattelussa manageri Théo Griezmann kertoi heidän saaneen kymmenessä minuutissa 1500 viestiä.

Nuorempi Griezmann kertoo hänen vastaavan tiimien ja sponsorien löytämisestä. Päätökset tehdään kuitenkin yhdessä Antoinen kanssa, joka haluaa olla mukana toiminnassa muutenkin kuin nimellään.

Antoine Griezmann on kertonut aiemmin pelaavansa muun muassa Fortnitea. Hän juhli kesän 2018 MM-finaalissa tehtyä 2–1-maalia tekemällä Fortnitesta tutun L-tanssin. Juhlinta nousi otsikoihin ympäri maailmaa.

Ranskan kanssa MM-kultaa kesällä 2018 juhlinut Griezmann siirtyi viime kesänä FC Barcelonaan. La Ligassa hän on tehnyt tällä kaudella 7 maalia 19 ottelussa. Tiimikavereista edellä olevat Lionel Messi ja Luis Suárez.