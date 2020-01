Kaksinkertainen maailmanmestari Topias ”Topson” Taavitsainen vihjaa paluusta pelikentille

Topias ”Topson” Taavitsainen on pelannut viimeksi kilpaturnauksessa elokuun lopulla. Tuloksena oli tuolloin voitto, jolla tuli toinen peräkkäinen MM-kulta.

OG-joukkueen suomalaispelaaja Topias ”Topson” Taavitsainen vihjaa palaavansa Dota 2:n pelikentille. Viimeksi hän on kilpaillut elokuussa, jolloin OG voitti MM-kultaa.

Dota 2:n kaksinkertainen maailmanmestarijoukkue OG vahvisti hiljattain palaavansa pelikentille vajaan puolen vuoden tauon jälkeen. OG ilmoitti osallistuvansa 9. helmikuuta alkavan ESL One Los Angeles -turnauksen karsintoihin, mutta ei paljastanut kokoonpanoaan.

OG:n toinen suomalaistähti Topias ”Topson” Taavitsainen on nyt jakanut Instagramiin kuvan, jossa hän vihjaa peliuransa jatkuvan. Taavitsainen ilmoitti elokuun MM-kisojen jälkeen pitävänsä pidemmän loman.

– TI10, olen tulossa luoksesi #DreamOG, kirjoitti Taavitsainen kuvatekstiksi.

TI10 on lyhenne The International -MM-turnauksesta, joka järjestetään tänä vuonna kymmenettä kertaa. Kisat pelataan elokuussa Tukholmassa. OG on voittanut kisat edelliset kaksi vuotta.

Taavitsainen suomalainen tiimikaveri Jesse ”JerAx” Vainikka ei ole toistaiseksi kommentoinut urasuunnitelmistaan. OG pitää keskiviikkona 29. tammikuuta suoran Twitch-lähetyksen, johon osallistuu koko kultajoukkue. Luvassa on erilaisia ilmoituksia koskien tulevaa vuotta, joten silloin voidaan odottaa vahvistusta OG:n kokoonpanolle.

Taavitsainen on nykyisin yksi Dotan tunnetuimmista pelaajista. Käytännössä tuntematon pelaaja sai paikan OG:sta alkukesästä 2018. Hänen uran ensimmäinen iso turnauksensa oli Kanadassa pelatut MM-kisat, jotka OG voitti vastoin kaikkia odotuksia. Viime vuonna OG voitti kisat näytöstyyliin.