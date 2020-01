Suomalainen PUBG-joukkue pelaa nyt täysipäiväisesti ilman palkkaa – ”Uhrauksia on jouduttu tekemään”

Saunabois-joukkueen pelaajat pelaavat täysipäiväisesti, vaikka heillä ei ole tällä hetkellä palkanmaksajaa.

PlayerUnknown’s Battlegrounds -pelissä kilpaileva suomalaisjoukkue SaunaBOIS on vahvistanut pelaavansa jatkossa Juho ”Jupezik” Lipposen kanssa. Hän on pelannut aiemmin Quickmath- ja No Tag Team -joukkueissa.

Suomen PUBG-kärkinimiin lukeutuvassa Saunaboisissa pelaavat Lipposen lisäksi Teemu ”teme” Kokko, Miska ”Mise” Malkamäki ja Joona ”NOOKIE” Närvänen. Tiimiä manageroi Saul ”SauKKi” Klemola.

– Lipposen motivaatio ja potentiaali oli muihin verrattuna aivan omaa luokkaansa. Vaihtoehdoissa oli paljon kokeneempiakin pelaajia, mutta joukkueen kehityksen sekä menestyspotentiaalin puolesta hän oli helppo valinta, manageri Klemola kommentoi päätöstä IS:lle.

Nyt jo lakkautetussa Euroopan-liigassa suomalaisjoukkue menestyi viime vuonna hyvin: Kausikohtaiset sijoitukset olivat neljäs, neljäs ja viides. Toisen ja kolmannen kauden välissä pelatussa PUBG Classic -turnauksessa tiimi oli yhdeksäs. Marraskuun MM-kisoissa sijoitus oli 26:s.

Viime vuonna Saunabois edusti CrowCrowd- ja Winstrike-organisaatioita, mutta nyt etsinnässä on uusi tukija. Vaikka palkanmaksajaa ei ole, tiimi valmistautuu parhaillaan kovaa vauhtia kevään koitoksiin.

– Kaikki pelaajamme pelaavat täysipäiväisesti. Uhrauksia on jouduttu tekemään, mutta luotto menestykseen sekä sopivan tukijan löytymiseen ovat korkeat, kommentoi manageri Klemola.

Kauden ensimmäinen iso turnaus on PGS Berlin, joka järjestetään huhtikuussa. Saunabois pelaa maaliskuun alussa Euroopan-loppukarsinnassa, jonka kuusi parasta pääsevät Berliiniin.

– Omalla pelillä kuuden parhaan joukkoon sijoittuminen ei pitäisi tuottaa vaikeuksia.

PUBGin kilpapuolen muutosten seurauksena kalenteriin on lisätty enemmän pienempiä turnauksia. Saunabois on kutsuttu muun muassa LanTrekeillä pelattavaan Suomen suurimpaan PUBG-turnaukseen. Tampereen-reissu saattaa jäädä helmikuun lopulla kuitenkin väliin, sillä samalle viikonlopulle osuu Ruotsissa järjestettävä GLL-turnaus.

– Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, vaikka niistä ei vielä hirveästi tietoa ole jaettu. Viime kauden virheistä on opittu ja formaattia on vaihdettu. Uusi Global Series on vihdoinkin suunniteltu tukemaan organisaatioita sekä mahdollistamaan kolmansien osapuolten turnaukset.

PUBGin tuorein päivitys lisäsi peliin Kararin-nimisen kartan, joka on huomattavasti pienempi kuin aiemmat. Klemolan mukaan viime aikaiset päivitykset ovat olleet enemmän suunnattuja perus- kuin kilpapelaajille.

– Uusi kartta on mahtava lisä kasuaalipelaajille, samoin kuin uudet gliderit [lennokit] Erangelissa sekä Miramarissa. Näistä kumpikaan [on kuitenkaan] tuskin tulossa kilpailulliselle puolelle vielä pitkään aikaan.