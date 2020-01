CS-lupaus Elias ”Jamppi” Olkkosesta tuli uuden pelipalvelun tähti – näin suomalainen osaaminen viedään ulkomaille

18-vuotias Elias ”Jamppi” Olkkonen on vahvasti mukana uuden palvelun toiminnassa. Olkkoselta tulee muun muassa oma videosarja.

Elias ”Jamppi” Olkkonen on mukana Suomesta aloittavassa, mutta kansainvälisille markkinoille tähtäävän Rushmode-pelipalvelun toiminnassa.

Suomalainen pelijoukkue SJ Gaming avaa helmikuussa uuden digitaalipalvelun nimeltään Rushmode. SJ kuvailee tiedotteessa palvelua ”esports-areenaksi, jossa yhdistyvät turnaukset, lajivalmennus ja työpaikat”.

Counter-Strike: Global Offensive -räiskintäpelin ympärille rakennetussa palvelussa pelaajat voivat muodostaa joukkueita ja kilpailla turnauksissa. SJ:n toimitusjohtajan Jari Karlssonin mukaan Rushmoden tavoite on nousta Suomen suosituimmaksi esports-palveluksi.

– Laitamme kotipesän kuntoon ja lähdemme sen jälkeen tavoittelemaan kansainvälistä menestystä. Rushmode on tiettävästi maailman ensimmäinen digitaalinen peliareena, joka tarjoaa pelaajille myös työpaikkoja. Tavoitteena on yli 10 miljoonaa käyttäjää vuoteen 2024 mennessä, Karlsson kommentoi tiedotteessa.

Rushmoden pääyhteistyökumppani on myynti- ja asiakaspalveluyritys Rainmaker, joka on palkannut asiantuntijaksi ja pelaajalähettilääksi joulukuussa SJ:n kokoonpanosta poistuneen superlupauksen Elias ”Jamppi” Olkkosen. Tiedotteen mukaan Olkkosen palkan maksaa jatkossa Rainmaker, ei SJ.

– Kevään aikana julkistetaan Eliaksen oma CS:GO-pelivalmennussisältösarja. Ja koska Elias on huippupelaaja, niin varmaan hänen pelaamistaan nähdään myös Rushmode-turnauksissa, avaa Karlsson nuoren pelaajan asemaa palvelussa Ilta-Sanomille.

Ilta-Sanomat otti yhteyttä Karlssoniin, joka kertoi palvelun suunnitelmista.

Palvelun perustarjontaan kuuluvat alkuvaiheessa ensisijaisesti harrastepelaajille suunnatut ilmaisturnaukset. Palkinnoiksi luvataan tuote- ja lahjakorttipalkintoja. Luvassa on myös ammattilaispelaajille suunnattuja kutsuturnauksia.

– Julkaisemme lähiaikoina ehkäpä Euroopan suurimman koskaan järjestetyn avoimen CS:GO-turnauksen. Turnaukseen voi osallistua 768 joukkuetta. Turnauksessa pelataan alkusarjojen lisäksi jatko- ja finaalisarja. Tämän turnauksen palkintosumma on merkittävä.

Yksi pelialan ja esportsin suurimmista ongelmista on huijaaminen, jota Karlsson kuvailee lajin valitettavaksi ilmiöksi. Rushmodessa ei ole yllättäen käytössä erillistä huijauksenesto-ohjelmaa. Sen sijaan pelaajat voivat vinkata mahdollisista huijareista tuomaritiimille, joka tarkistaa epäilyttävät tilanteet tallennetuilta pelidemoilta.

SJ Gamingin toimitusjohtaja Jari Karlsson (vasemmalla) kertoo palvelun tähtäävän yli 10 miljoonaan käyttäjään tulevien vuosien aikana. Kuvassa myös Rainmakerin myynti- ja markkinointijohtaja Kim Lehtola.

Suunnitelmissa muitakin pelejä kuin CS

Palvelun kansainvälinen puoli avataan kunnolla viimeistään syksyllä 2020. Miten uusi suomalainen pelialusta aikoo erottua suurista, jo useamman vuoden toimineista kansainvälisistä suurtoimijoista, kuten Faceitista tai Eseasta?

– Suurin ero on siinä, että haluamme tarjota joukkueille kehittymisen ja kasvamisen polun. Palveluun on tulossa joukkuerankingajattelu eli moderni Clanbase. Lisäksi palveluun on tulossa yksilöiden ja joukkueiden valmennus-, pelianalyysi- ja myös pelin ulkopuolisia valmennus/kehityspalveluita.

Karlsson kertoo heidän haluavan suomalaispelaajien ”kasvavan ja kehittyvän palvelun avulla kokonaisvaltaisesti”, jotta Suomesta saadaan vielä joku päivä maailman paras esports-maa.

Suunnitelmissa on laajentaa Rushmoden toimintaa muihinkin peleihin kuin vain Counter-Strikeen. Listalla ovat esimerkiksi suositut selviytymispelit Fortnite ja PlayerUnknown’s Battlegrounds.

– Alkuvaiheessa muita tietokoneella pelattavia pelejä, mutta varmaan jossain vaiheessa myös nähdään mobiilipelejä. Päätöksiä ei olla vielä tehty.

SJ Gamingin CS-joukkue voitti SM-kultaa elokuussa 2019.

Hurjat suunnitelmat pitäisi vielä pystyä muuttamaan rahaksi. Karlsson kertoo ansaintamallin olevan jatkossa tilauspohjainen palvelu: Käyttäjiltä veloitetaan kuukausi- tai sisältökohtaista maksua muun muassa valmennuksesta ja pelianalyysista.

Miten sitten palvelussa yhdistyvät pelaaminen, ammattilaisuran tavoittelu ja valmennus? Rushmoden mukaan se tarjoaa ”kunnianhimoisille pelaajille järjestelyä”, jossa pelataan esimerkiksi 25 tuntia viikossa ja työskennellään 15 tuntia. Karlssonin mukaan idea on tukea kilpauraa vakavasti tavoittelevia pelaajia.

– Käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että aktiivinen, tavoitteellinen pelaaja pelaa ja harjoittelee varmaan minimissään 50 tuntia viikolla. Rainmaker tarjoaa vaikka iltapäiväaikoihin sinulle mahdollisuuden tehdä töitä ja tienata esimerkiksi tuon 15 tuntia viikossa.

Töitä tarjotaan pääasiassa myynnin ja asiakaspalvelun parista, koska ne mahdollistavat joustavat työajat. ”Eri ikäisille tarjotaan eri elämäntilanteeseen liittyviä töitä”, summaa Karlsson.

– Kumppanuudellamme on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, ja panostamme yhteistyöhön omalta osaltamme satoja tuhansia euroja jo tänä vuonna, Rainmakerin Lehtola kommentoi tiedotteessa.