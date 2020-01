CS-Majoriin luvassa iso uudistus – yksi asia ihmetyttää vuodetun kirjeen sisällössä

Counter-Striken suurin turnaus, Major, on muuttumassa merkittävästi. Kuvituskuva.

Counter-Striken ykkösturnaus Major on saamassa loppuvuodeksi ison muutoksen, kun arvoturnauksen rinnalle ollaan tuomassa kahta uutta ”karsintaturnausta”.

Counter-Striken ykkösturnaus Major on uudistumassa syksyksi, uutisoi pelin ykkössivusto HLTV. Sivusto sai käsiinsä turnausjärjestäjille tarkoitetun kirjeen, jonka lähettäjä on CS-julkaisija Valve.

Kirjeen sisällön mukaan jatkossa Major-suorituksista jaetaan pisteitä seuraavaan turnauksiin oikeuttavien suorien kisapaikkojen sijaan. Nykyisin jokaisen Majorin 14 parasta saavat suoran kutsun seuraavaan Majoriin.

Majorin ohella pisteitä voi hankkia kahdesta erillisestä turnauksessa, jotka on tarkoitus järjestää heinä-syyskuun aikana. Valve tukee kumpaakin turnausta korkeintaan 250 000 dollarilla.

Valven ehdottama ajankohta kahdelle lisäturnaukselle on CS-yhteisön osalta erikoinen, sillä pelin pelaajaliitto CSPPA on ilmoittanut kesätauon olevan 15.7.–15.8. CSPPA ei ole kommentoinut kirjeen sisältöä toistaiseksi.

Kahden lisäturnauksen päätteeksi yhteensä 16 joukkuetta kutsutaan Majoriin. Kahdeksan parasta kutsutaan Majorin kakkosvaiheeseen ja sijat 9.–16. puolestaan ykkösvaiheeseen. Kirjeen mukaan Valve ei rajoita turnausformaattia, kisapaikkaa tai joukkuemäärää, kunhan niitä on vähintään 24.

Ilman suoria kutsupaikkoja jäävät joukkueet voivat ilmoittautua kaikille avoimiin nettikarsintoihin, joiden parhaat jatkavat alueellisiin Minor-turnauksiin. Niiden parhaat nousevat puolestaan Majoriin.

Seuraava vahvistettu Major-arvoturnaus on 11.–24. toukokuuta Brasiliassa pelattava ESL One Rio. Majorissa kilpailee 24 joukkuetta, joista yksi on suomalainen ENCE.

Vuoden toinen Major pelataan 2.–15. marraskuuta, mutta kisojen järjestäjää tai tapahtumamaata ei ole vielä julkistettu.