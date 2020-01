Suomalaismestareiden joukkue epäonnistui kaikissa karsinnoissa – silti MM-kisoihin!

G2 on Rainbow Sixin hallitseva maailmanmestari. Kuvassa mestaruuslekaa pitää kädessään Juhani Toivonen. Oikeassa reunassa entinen tiimikaveri Joonas Savolainen.

Juhani Toivosen ja Aleksi Työppösen edustama G2 Esports nähdään vastoin kaikkia todennäköisyyksiä Rainbow Six: Siege -pelin tulevissa MM-kisoissa.

Rainbow Six: Siege -pelin vuoden 2019 maailmanmestarijoukkue G2 Esports puolustaa mestaruuttaan helmikuussa Kanadassa, mutta joukkueen tie kisoihin oli kaikkea muuta kuin helppo.

G2 pääsi mukaan Six Invitational -MM-turnaukseen vasta saatuaan kutsun. Sitä ennen joukkue oli jäänyt MM-karsinnan lisäksi neljässä muussa turnauksessa ilman voittoa. Näillä joukkue olisi lunastanut kisapaikan.

Eurooppalaisjoukkueessa pelaavat suomalaiset Juhani ”Kantoraketti” Toivonen ja Aleksi ”UUNO” Työppönen, joka liittyi tiimiin vasta viime vuoden MM-kisojen jälkeen. Työppönen korvasi kokoonpanossa toisen suomalaispelaajan Joonas ”jNszki” Savolaisen.

Monet R6-yhteisössä ovat kyseenalaistaneet G2:n kutsupäätöksen, sillä joukkue on pelannut heikosti jo jonkin aikaa. Toisten mielestä taas maailmanmestarilla pitäisi olla aina suora kisapaikka. G2-pelaajat Niclas ”Pengu” Mouritzen ja Fabian ”Fabian” Hällsten ovat Twitterissä myöntäneet suoraan, etteivät he olisi ansainneet kutsua.

Mouritzen kuitenkin jatkoi todeten, että nyt tiimillä on tilaisuus näyttää, etteivät he ole vain varjo entisestään. Hänen mielestään kutsu oli myös järkevä bisnesmielessä, sillä G2:n ottelut keräävät eniten katsojia lähetyksiin.

The Six Invitational 2020 -turnaus pelataan Kanadassa 7.–16. helmikuuta. 16 joukkueen turnauksen palkintopotti on korkeintaan kolme miljoonaa dollaria, mutta lopullinen summa määräytyy pelin sisällä järjestettävän kisatapahtuman osallistujamäärän mukaan.