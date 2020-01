Fortniteen erikoinen kilpamuutos: Hyppimisestä ja tanssimisesta voi tulla rangaistus

Fortniten kulta-aika oli vuonna 2018, mutta peli on yhä varsin suosittu.

Fortniten kilpapuoleen kohdistuva sääntömuutos on ihmetyttänyt monia pelaajia.

Fortnite-pelin julkaisija Epic Games on ilmoittanut puuttuvansa tänä vuonna entistä tiukemmin epäreiluihin pelitilanteisiin. Epic on blogissaan korostanut muutamia tärkeitä sääntöjä ja niihin liittyviä muutoksia.

Ensimmäisenä mainitaan pelaajien yhteen lyöttäytyminen. Tämä sisältää muun muassa etukäteen tiettyihin paikkoihin sovitusti laskeutumisen, tavaran jättämisen toiselle pelaajalle tarkoituksella, toisen pelaajan tahallisen välttelyn tavaroita etsiessä tai turva-alueelle liikuttaessa.

Toisekseen minkäänlainen yhteydenpito sanallisesti tai sanattomasti ei ole sallittua. Tämän vuoksi hakulla hakkaaminen, emojien käyttö, lelujen heittäminen ja hyppely ovat jatkossa rangaistavia tekoja, jos niiden tulkitaan liittyvän toiselle pelaajalle viestimiseen.

Epicin mukaan rauhanomainen pelaaminen on edelleen sallittua, mutta jos tilanteeseen uskotaan liittyvän minkäänlaista viestittämistä omista aikeista toiselle pelaajalle, asia tutkitaan. Epic muistuttaa myös kilpapelaajia kertomaan näkemistään sääntörikkomuksista.

Sääntömuutoksen taustalla on Fortnite-kilpapelaajien tapa viestiä pelin sisällä. Kaukana turva-alueesta olevat pelaajat ovat voineet sopia hetken tulitauosta esimerkiksi siten, että he katsovat toisiaan ja heiluttavat pelihahmon kädessä olevaa hakkua. Myös tomaattien heittely ja tanssien käyttäminen on ollut tulkittavissa rauhan eleenä. Tällaiset viestittelytavat ovat jatkossa sääntöjenvastaisia ja rangaistavia.