ENCE-mestari Joona Sotala on voittanut lähes kaiken – pelaa pian viimeisestä puuttuvasta mestaruudesta

Joona ”Serral” Sotala on voittanut StarCraft II -peliturnauksista arviolta noin 725 000 euroa palkintorahaa. Palkintokaapista puuttuu vain yksi iso mestaruus.

ENCE-joukkuetta edustava StarCraft II -pelin 21-vuotias suomalaistähti Joona ”Serral” Sotala kisaa helmi-maaliskuun vaihteessa palkintokaappinsa ainoasta puuttuvasta mestaruuspokaalista.

Sotala on voittanut urallaan kaiken mahdollisen – paitsi suuren IEM: Katowice -turnauksen. Tänä vuonna se pelataan Puolassa 24.2.–1.3. Turnauksen palkintopotti on 400 000 dollaria, josta voittaja kuittaa 150 000.

Katowice-turnauksessa Sotala ei ole yltänyt koskaan vielä finaaliin asti: Vuosina 2017 ja 2019 matka päättyi puolivälieriin. Väliin mahtui yksi välieräsijoitus. Turnaus on ollut jo pitkään yksi StarCraftin vuosittaisista kohokohdista.

Sotala on urallaan voittanut kuusi WCS-turnausta, kaksi kertaa GSL vs. the World -huippukisan ja kahdesti HomeStory Cup -turnauksen. Lisäksi kotoa löytyy useampi hopea- ja pronssimitali. Uran kovin saavutus on vuoden 2018 maailmanmestaruus.

Sotala sai Turnauspaikan Katowiceen voittamalla Euroopan-pelipalvelimella pelatun karsinnan. ENCE-tähti kaatoi karsinnoissa Ivan ”Vanye” Chepurnovin (2–1-tuloksella), Alex ”Neeb” Sunderhaftin (2–0) ja Kim ”Cure” Doh Wookin (3–2).

Katowicessa pelaa yhteensä 76 pelaajaa. Sotala sai karsintavoitosta suoran paikan lohkovaiheeseen eli 24 parhaan joukkoon.

Sotalan lisäksi lohkovaiheeseen ovat paikkansa varmistaneet puolalainen Mikołaj ”Elazer” Ogonowski, italialainen Riccardo ”Reynor” Romiti sekä korealaiset Doh Wook, Park ”Dark” Ryung Woo, Won ”PartinG” Lee Sak, Kim ”Stats” Dae Yeob, Joo ”Zest” Sung Wook, Cho ”Maru” Seong Ju, Jun ”TY” Tae Yang, Lee ”Rogue” Byung Ryul ja Kang ”Solar” Min Soo.

Sotala on voittanut urallaan noin 725 000 euroa palkintorahaa, kertoo Esports Earnings. Luvussa ei ole huomioitu palkka- tai sivutuloja.