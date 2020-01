ENCE-tähti avautuu videolla: ”Yllätti, kuinka paljon tuli vihaa”

ENCEn uudella kulissien takana -videolla kuullaan pelaajien lisäksi joukkueen käyttämän urheilupsykologin kommentteja.

Suomalaisen ENCEn Counter-Strike-joukkueen matkaa maailmalla seuraavan kulissien takana -videosarjan uusimmassa jaksossa kuullaan kommentteja pelaajien lisäksi urheilupsykologi Mia Stellbergiltä.

Jaksossa seurataan joukkueen otteita Champions Cup Finals -turnauksessa, joka pelattiin juuri ennen joulua Maltalla. ENCE ylsi turnauksessa välieriin häviten G2 Esportsille 1–2.

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

Video alkaa Miikka ”suNny” Kempin haastattelulla, jossa hän sanoo tiimin alamäen alkaneen jo kesällä entisen pelaajan Aleksi ”Aleksib” Virolaisen kanssa. Uusitun kokoonpanon syksy oli vaikea, mutta Kempin mukaan tiimi ei stressannut tuloksia, sillä fokus oli alusta asti vuodessa 2020.

Kempin mukaan fanien luomat suorituspaineet ovat näkyneet tiimikavereissa. Tiimin pelaajista vain Kemppi ja Aleksi ”allu” Jalli olivat nousseet aiemmin pelin terävimpään kärkeen ja sitten pudonneet sieltä. Pudotus huipulta on opettavainen, mutta raju kokemus.

Kemppi kertoo myös yllättyneensä, millaisia kommentteja hän sai liityttyään tiimiin. Lukuisat Virolaisen fanit kääntyivät kohupotkujen seurauksena muuta tiimiä vastaan, mikä on näkynyt viime kuukausina tylyinä kommentteina.

– Kyllä se yllätti vähän, kuinka paljon tuli sellaista vihaa. En sanoisi sen vaikuttaneen suoraan suoritukseeni, mutta ei se ole mukavaa esimerkiksi perheelleni, joka seuraa tekemistäni somessa. Yhtäkkiä siellä on 12–15-vuotiaat kirjoittelemassa ihan hirveitä juttuja, kertoo Kemppi videolla.

Urheilupsykologi Stellberg kertoo puolestaan videolla työnkuvastaan turnausmatkoilla. Hän keskittyy otteluiden aikana muun muassa viestintään, vuorovaikutukseen ja siihen, mitä tiimi tekee voittaessaan. Stellbergin mukaan suomalaispelaajien reaktioista on vaikea huomata, tuliko ottelusta voitto vai tappio, jos verrataan vaikka tanskalaisiin.

– Suomalainen pelaaja on kuitenkin aika cool, joka ei tuuleta tai hehkuta. Tuommoisia tiettyjä juttuja näkee. Meillä ei esimerkiksi halailla, kertoo Stellberg.

ENCEn kokoonpano kuvattuna joulukuussa Maltalla. V-o: Slaava ”Twista” Räsänen (valmentaja), Jani ”Aerial” Jussila, Aleksi ”allu” Jalli, Jere ”sergej” Salo, Sami ”xseveN” Laasanen & Miikka ”suNny” Kemppi.

Videon loppupuolella ääneen pääsee muun muassa valmentaja Slaava ”Twista” Räsänen. Hän kertoo ennen välieräottelua, että tiimin pitäisi oppia iloitsemaan enemmän kierrosvoitoista ja ottelutapahtumista. Hän tiedostaa ettei tämä tule luonnostaan, mutta sitä voisi parantaa.

Hävityn välieräsarjan jälkeen joukkue pui Jallin johdolla ottelutapahtumia läpi takahuoneessa. Jallin mukaan tiimi hävisi ratkaisevan kartan jatkoajalla pari tilannetta huonon tuurin vuoksi. Räsänen on eri mieltä.

– Rehellisesti sanottuna ei ne kaksi tilannetta kyllä unlucky ollut. Niin v***n monta kertaa hävitty harjoituksissa ja matseissa tuollainen tilanne, kertoo Räsänen,

– Mä pehmustan sitä nyt kun hävittiin, vastaa Jalli.

– Mä luulen, että pehmustamisen aika on nyt oikeasti ohi, toteaa Räsänen.

– Ehkä, kuittaa Jalli.

Laasasen kertoo videon päätteeksi, että hävitty välieräottelu oli täysin voitettavissa, mutta tiimi nukahti muutamalla avainkierroksella. Tästä huolimatta hän oli tyytyväinen kokonaisuuteen.

– Olen ylpeä, että ihan sama, mitä kaikkea härdelliä tässä on tapahtunut, niin ollaan pystytty kasaamaan itsemme. Täälläkin pystyttiin pelaamaan melkein parasta [CS:ää], mitä on tällä joukkueella pelattu. Se on aika kova, kertoo Laasanen.