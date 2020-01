ENCE-pomo puhuu avoimesti hullusta vuodesta 2019: ”Jotain on tehty oikein, kun ihmisillä on mielipiteitä”

34-vuotias Joona ”natu” Leppänen on ENCEn markkinointipäällikkö. Aiemmin hän pelasi CS:ää huipputasolla 15 vuotta.

ENCEn markkinointipäällikön Joona ”natu” Leppäsen mukaan viime vuoden mieleen jääneimmät asiat olivat fanien tunnesiteet ja suomalaisfanien määrä Saksassa pelatussa turnauksessa.

ENCEn vuosi 2019 oli vertaansa vailla. Vuoteen mahtui onnistumisia niin pelikentillä kuin sen ulkopuolella.

Counter-Strike-menestyksen seurauksena organisaation liikevaihto yli kaksinkertaistui vajaasta miljoonasta reiluun kahteen miljoonaan. Tiimille tehty EZ4ENCE-kannatuslaulu keräsi alle vuodessa yli 13 miljoonaa soittokertaa. Fanimäärät kasvoivat roimasti.

Vuosi on pitkä aika esportsissa, muistuttaa ENCEn 34-vuotias markkinointipäällikkö Joona ”natu” Leppänen. Hän ei olisi ikimaailmassa uskonut joulukuussa 2018, mille tasolle organisaatio nousisi niin lyhyessä ajassa.

– Viime vuosi tuntuu päässäni usealta vuodelta. Lyhyessä ajassa tapahtuu paljon, koska esports on niin nopeatempoista. Se mitä tapahtuu nyt tammikuussa 2020 tuntuu lokakuussa jo vuosia vanhalta, naureskelee Leppänen.

Tänä vuonna Suomen suosituimman pelijoukkueen tavoite on kasvaa kaikin mahdollisin tavoin. Tämä tarkoittaa entistä parempaa menestystä pelikentillä, kasvavaa liikevaihtoa, uusia työntekijöitä sekä lisää faneja.

Viime syksynä tiimin GM:ksi tullut Niklas ”Willkey” Ojalainen aloitti vuoden alussa täysipäiväisenä työntekijänä. Mediapuolelle löytyi puolestaan harjoittelija. Seuraava rekrytointi helpottaa osittain Leppäsen työtaakkaa.

– Nyt tarvitsemme minun alueelleni eli markkinoinnin ja viestinnän pariin lisää porukkaa, mikä mahdollistaa erinäisten asioiden tekemisen paremmin.

ENCEn CS-tiimi kuvattuna joulukuussa 2019. V-o: Slaava ”Twista” Räsänen (valmentaja), Jani ”Aerial” Jussila, Aleksi ”allu” Jalli, Jere ”sergej” Salo, Sami ”xseveN” Laasanen & Miikka ”suNny” Kemppi.

Suosittuun videosarjaan haetaan uusia kulmia

Leppänen muistelee yllättyneensä viime vuonna, kuinka hyvin vaate- ja tuotepuolen myynti lähti lentoon menestyksen myötä. Tänä vuonna myyntiin voidaan odottaa mahdollisesti jopa hieman erikoisempia juttuja, joita hän ei kuitenkaan vielä paljasta.

Myös videot ovat ENCEn vahvuuksia: CS-tiimin matkaa maailmalla seuraavan videosarjan jaksoja on katsottu yli miljoona kertaa. Sarjaan on tänä vuonna luvassa pieniä muutoksia.

– Niitä hienosäädetään ja siihen pyritään tuomaan uusia ulottuvuuksia. Lähestymistavat voivat vähän muuttua, että eri jaksoissa keskitytään vaikka tiettyihin asioihin tai ihmisiin. Mennään ehkä syvemmin niihin unohtamatta sitä isoa kuvaa, että ne videot ovat kertomuksia tapahtumista ja sen kulusta.

Viime vuonna videotuottajaksi palkattiin Tuomo ”tuMba” Väkevä. Mahdollista on, että video- ja mediasisältöä tekee tulevaisuudessa useamman henkilön tiimi.

– Videosisältö on niin keskeisessä roolissa tässä hommassa, koska me luomme elämyksiä ja fiiliksiä. Pääset kärpäsenä katossa seuraamaan, että mitä ne meidän pelaajat touhuavat.

ENCEn suosituinta BTS-videota, joka keskittyy Katowicen pudotuspeleihin, on katsottu 215 000 kertaa:

Suomalaisfanit yllättivät Saksassa: ”Se oli ihan älytöntä”

Leppänen kertoo viime vuodesta parhaiten jääneen mieleen ”tunneskaalat ja kuinka tunteella tätä eletään”. Fanikulttuuri ja tunnesiteet kokonaisuudessaan ovat asioita, joita ENCEn ja hänen pitää oppia tunnistamaan sekä käsittelemään entistä paremmin.

– Se on helkutin hieno juttu. Kaikki positiivinen ja negatiivinen mitä tulee, niin se kuuluu aiheeseen. Se kertoo, että tekemisestä välitetään. Eli jotain on tehty joskus oikein, kun ihmisillä on mielipiteitä, joita halutaan antaa ja niistä kiistellään.

Yksi Leppäsen omista kohokohdista oli viime vuonna Saksassa elokuussa pelattu StarLadder Major -turnaus, jossa oli paikan päällä huomattava määrä suomalaisfaneja ENCEn vuoksi. ENCE ylsi turnauksessa puolivälieriin.

– Se oli positiivisella tavalla pieni shokki tajuta, että siinä tapahtumapaikan viereisellä torilla kuului enemmän suomea kuin mitään muuta. Äkkiseltään heitin arvion, että siellä on joku tuhat suomalaista.

– Se oli ihan älytöntä, kun miettii, kuinka lyhyessä aikajänteessä sellaista mukanaelämistä on syntynyt tässä Suomenmaassa.