Huhu: Otto ”ottoNd” Sihvon CR4ZY myytiin Amerikkaan – kauppasumma miljoonia

Suomalaisen Otto ”ottoNd” Sihvon edustama Counter-Strike-joukkue on myyty isolla rahalla Amerikkaan, uutisoi ranskalainen 1pv.

Ranskalaisen 1pv.fr-sivuston mukaan Otto ”ottoNd” Sihvon edustama CR4ZY-niminen Counter-Strike-joukkue on myyty. Sivuston mukaan uusi amerikkalaisomistaja maksoi tiimistä 1,5–2 miljoonaa dollaria.

Ostaja on c0ntact Gaming LLC, joka omistaa Call of Dutyn ammattilaisliigassa kilpailevan Paris Legion -joukkueen sekä Overwatch League -sarjassa kilpailevan Paris Eternalin.

Tiimillä on 1pv:n mukaan suora kisapaikka uuteen amerikkalaisliigaan, jonka on tarkoitus alkaa 12. maaliskuuta. Epäselvää on, pitääkö joukkueen muuttaa Pohjois-Amerikkaan. Uuden joukkueen nimi ei ole myöskään vielä tiedossa.

Sihvon lisäksi tiimiin kuuluvat serbialaiset Luka ”emi” Vuković ja Nestor ”LETN1” Tanić, liettualainen Rokas ”EspiranTo” Milasauskas sekä bulgarialainen Georgi ”SHiPZ” Grigorov.

HLTV:n maailmanlistan sijalla 20. olevalla CR4ZYllä on suora kisapaikka toukokuussa pelattavaan ESL One Rio 2020 -turnaukseen, joka on vuoden ensimmäinen Major-arvoturnaus.

CR4ZY sai suoran kisapaikan Rioon sijoittumalla elokuussa 2019 pelatussa edellisessä Major-turnauksessa jaetulle 9.–11. sijalle. Huippusuorituksen jälkeen tiimin tähtipelaajat Nemanja ”nexa” Isaković ja Nemanja ”huNter-” Kovač siirtyivät suurempaan G2 Esports -tiimiin.

Pelaajavaihdoksesta huolimatta CR4ZY nappasi loppuvuoden aikana yhden turnausvoiton (DH Open Rotterdam), kaksi hopeaa (DH Open Sevilla, Arctic Invitational) ja kaksi välieräsijoitusta (DH Open Atlanta, DH Open Winter).