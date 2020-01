Fortnite keksi uuden tavan rahastaa: Ikoninen ”Ninja” osaksi peliä

Tyler ”Ninja” Blevins, 28, on maailman tunnetuin Fortnite-pelaaja.

Tyler Blevins eli ”Ninja” on maailman tunnetuin Fortnite-pelaaja, jolla on kymmeniä miljoonia faneja.

Fortnite-julkaisija Epic Games on ilmoittanut tuovansa peliin uuden Icon Series -ulkoasusarjan, joista puhutaan yleisemmin peleissä skineinä.

Ensimmäisenä skininsä peliin on saanut Fortnite-legenda Tyler ”Ninja” Blevins. Hahmon ulkoasun lisäksi peliin on lisätty Blevinsin suosima pon pon -tanssi. Hahmolla on Blevinsin ikoninen sininen tukka ja keltainen hiuspanta. Hahmon selkään voi laittaa katana-miekat.

– Olen unelmoinut omasta Fortnite-skinistä siitä lähtien, kun aloin pelata peliä. Tänään tuo unelma tuli todeksi, twiittasi Blevins.

Tältä näyttää Ninja-skini:

Skini on myynnissä pelinsisäisellä kauppapaikalla ainoastaan 16.–19. tammikuuta. Icon Seriesin kautta peliin lisätään tulevaisuudessa muitakin musiikki-, peli- ja viihdemaailman tähtiä.

Blevins on suorilla pelilähetyksillään ja miljoonia katselukertoja keränneillä Youtube-videoillan koonnut hurjan seuraajamäärän. Hänellä on tällä hetkellä Instagramissa 14,8 miljoonaa seuraajaa, Twitterissä 5,4 miljoonaa ja Youtubessa 22,4 miljoonaa.