Telian ostama Assembly vaihtaa pomoa – lähes 30 vuoden kausi päättyy

Assemblyn toimitusjohtajana alusta asti toiminut Pekka ”Pehu” Aakko keskittyy jatkossa vain tapahtumien järjestämiseen yrityksessä.

Teleoperaattorijätti Telian omistama digifestivaali Assembly vaihtaa toimitusjohtajaa, kun nykyinen pomo Pekka ”Pehu” Aakko vähentää työtaakkaansa. Aakon tilalla aloittaa 1. helmikuuta 40-vuotias Lassi Nummi.

Nummella on pitkä ura it- ja peliyhtiöissä niin liiketoiminnan kuin markkinoinnin parissa. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Nokialla, F-Securella ja Hatchilla. Nummi näkee kilpapelaamisen vauhdikkaan kasvun avaavan tulevaisuudessa Assemblyille huikeita mahdollisuuksia.

48-vuotias Aakko on toiminut Assemblyn toimitusjohtajana ja pääjärjestäjänä vuodesta 1993. Aakko jatkaa yrityksessä keskittyen tapahtumiin ja niiden tuottamiseen.

– Olen vetänyt Assemblyä lähes 30 vuoden ajan. Onhan siinä kuljettu pitkä matka yhdessä. Nyt koin, että on sopiva aika ottaa henkilökohtaisesti askel taaksepäin ja keskittyä vain pelkkiin tapahtumiin. Ja samalla ehkä myös itseeni, kun voin nyt myös hieman relata, kommentoi Aakko päätöstä tiedotteessa.

Telia osti enemmistöosuuden Assemblystä kesäkuussa 2018. Vuotta myöhemmin Telia perusti oman esports-sarjan, Telia Esports Seriesin, jonka tuottaa Assembly.

Näin entinen ja uusi toimitusjohtaja kommentoivat tulevaa

Aakko kertoo Ilta-Sanomille syrjään siirymisen tuntuneen aluksi haikealta, mutta reaktion olleen luonnollinen. Assemblyn toimitusjohtajana hän sai seurata vajaan 30 vuoden aikana hyvin läheltä kotimaisen peli- ja esports-teollisuuden kehitystä.

Aakko vastaa jatkossa puhtaasti tapahtumista ja niiden tuottamisesta pääjärjestäjänä. Kaikki muu jää Lassille ja muulle Assembly-henkilöstölle. Aakon mielestä Nummi tuo hyvää uutta näkökulmaa tukemaan Assemblyn kasvua. Uusi toimitusjohtaja tuntee myös tapahtuman historian ja juuret, mikä oli tärkeää.

– Lassilla on osaamista konseptoinnista ja markkinoinnissa, nämä ovat osa-alueita, joissa meiltä on puuttunut omaa kyvykkyyttä. Näkisin, että Lassilla tulee olemaan iso rooli tapahtuman ja myös Telia Esports Seriesin kehittämisessä sekä konseptoinnissa.

– [Itse] pääsen tekemään sitä mikä on minulle rakasta, eli Assyja. Uskon, että voidaan Lassin kanssa hyvin kehittää tiiminä tapahtumia yhdessä oikeaan suuntaan.

Assembly-tapahtuma kerää kaksi kertaa vuodessa 3000 ihmistä oman tietokoneen kanssa Helsingin Messukeskukseen.

Nummi kertoo IS:lle tutustuneensa Assemblyyn jo nuorempana, mutta vierailleen tapahtumassa ensimmäistä kertaa vasta pari vuotta sitten. Viime vuonna hän oli sponsoroimassa ja valitsemassa gamedev-compon palkittavia.

– Toimitusjohtajana hommaan kuuluu koko Assemblyn liiketoiminnan pyörittäminen ja kehittäminen – sekä tapahtumana että e-urheilulähetysten osalta, avaa Nummi uutta toimenkuvaansa.

40-vuotias uskoo pystyvänsä tuomaan ideoita ja konsepteja molemmille osa-alueille. Aakon kokemusta tapahtumapuolella hän pitää korvaamattomana. Tulevaa yhteistyötä hän odottaa innolla.

– Näen Assemblyn kokonaisuutena, johon kuuluu paljon muutakin kun kahdesti vuodessa järjestettävä tapahtuma. Hyvänä esimerkkinä tästä on Telia Esports Series, jota Assembly tuottaa. Tapahtumat tulevat toki olemaan aina Assyjen ytimessä, mutta e-urheilun puolella on vielä paljon asioita, joita voidaan tehdä sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella.

Tulevaisuuden kehityskohteita ovat muun muassa yhteisön tuominen mukaan Assemblyn kehitykseen. Nummi uskoo tätä kautta syntyvän uudenlaisia ideoita niin tapahtumiin kuin lähetyksiin.

Nummen edellinen työpaikka oli Hatchissä, joka on pilvipelaamiseen keskittynyt mobiilipelipalvelu. Mobiilipelaaminen on ollut viime vuosina kovassa kasvussa, mutta Assemblyilla se on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Nummen mielestä Assemblylla on loistotilanne, sillä organisaatio on avoin kaikille julkaisijoille, alustoille ja pelaajille. Mobiilipelaamisesta kiinnostuneille löytyy paikka Assemblyille pc- ja konsolipelaajien rinnalla.

– Mobiilipelaaminen ja etenkin mobiili esports on kieltämättä kovassa kasvussa maailmalla, mutta näkisin että Assembly lähtee yhteisö ja pelaajat edellä. Eli jos nähdään kiinnostusta yhteisöltä ja yleisöltä mobiiliturnauksiin, pitää siihen vastata.

– Sen voin luvata että konepaikkoja ei tulla vaihtamaan mobiilipaikoiksi, Nummi lisää hieman naureskellen.