Esports-megaliigassa selostajien joukkopako – ex-ammattilaiselta jäätävä kuittaus

Useat Overwatch Leaguen lähetystiimiin kuuluvat henkilöt ovat jättäneet sarjan ennen uuden kauden alkua.

Overwatch-pelin vuonna 2018 alkanut Overwatch League on yksi kilpapelaamisen historian rahakkaimmista hankkeista. Sarjan 20 joukkuetta ovat väitteiden mukaan maksaneet liigapaikoistaan 20–55 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna sarjalla on edessään tärkein vuotensa toistaiseksi, kun jatkossa ottelut pelataan liigajoukkueiden omissa kaupungeissa järjestettävissä viikonlopputapahtumissa. Monien mielestä tämä vuosi määrittää sarjan ja suurimmillaan muidenkin suurten esports-liigojen tulevaisuuden.

Iso sarjauudistus on näkynyt myös tv-studion henkilöstössä: Sarjan ovat jättäneet ennen liigakauden alkua selostajat Christopher ”MonteCristo” Mykles, Erik ”Doa” Lonnquist, Auguste ”Semmler” Massonnat sekä juontajat Chris Puckett ja Malik Forté.

Seitsemän vuotta rinnakkain selostaneet Mykles ja Lonnquist kuuluvat esportsin tunnetuimpiin selostajiin. Mykles perusteli lähtöpäätöstään haluamalla tehdä uusia asioita urallaan. Hän mainitsi OWL-komissaari Nate Nanzerin lähdön olleen yksi vaikuttava tekijä päätöksessä.

Lonnquist oli osittain Myklesin kanssa samoilla linjoilla: Liigan tekemien päätösten seurauksena hän kokee tarvitsevansa uuden suunnan uralleen. Ura jatkuu toistaiseksi freelancerina.

Studiota useasti isännöinyt Puckett kertoi siirtyvänsä freelanceriksi, sillä hän muutti vaimonsa kanssa New Yorkiin tämän ylennyksen seurauksena. Overwatch Leaguen lähetykset tehdään Los Angelesista. Lähetyksiä juontanut Forté kertoi Kotakulle neuvotelleensa jatkosopimuksesta, mutta jättäneensä rahallisesti kehnon tarjouksen lopulta väliin.

Counter-Strike-selostajana tunnetuksi noussut Massonnat kertoi päättäneensä jättää pestinsä liigassa, koska pelin nykymeta [paras tapa pelata] tekee selostamisesta vaikeaa. The Loadoutin haastattelussa Massonnat kuvailee pelin hidastuneen ja näyttävien pelisuoritusten vähentyneen. Tämän seurauksena hänen on vaikea innostua pelitilanteista entiseen tapaan, ja tämä ei sovi hänen selostustyylilleen. Massonnat on Overwatch-kauden päätteeksi selostanut joitain CS-turnauksia.

Liiga on palkannut lähetystiimiin lähteneiden tilalle tähän mennessä kolme henkilöä: Veteraaniselostajan Andrew ”ZP” Rushin sekä entiset ammattilaispelaajat Jacob ”Jake” Lyonin ja Scott ”Custa” Kennedyn.

Moni pitkäaikainen Overwatch-fani on ollut pettynyt lähetystiimin muutoksiin. Entisen liigapelaaja Daniel ”Dafran” Francescan mielestä selostajien joukkopako ei ole niin suuri juttu, koska heidän tilalleen löytyy kyllä halvempia, mutta lahjakkaita selostajia.

– Minusta tuntuu, että Monte, Semmler ja Malik ovat kuin Gucci-brändi mitä tulee selostajiin. Yliarvostettuja, kuin Gucci, kertoi Francesca suorassa Twitch-lähetyksessä katsojilleen.

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

Overwatch Leaguen kolmas kausi alkaa 8. helmikuuta. Avausviikonloppuna pelataan otteluita Manhattanilla, New Yorkissa sekä Dallasissa, Texasissa.