Nintendo-pomo ei halua laittaa rahaa kilpapelaamiseen

Super Smash Bros. Ultimate on todella suosittu tappelupeli. Pelissä eri pelien suosikkihahmot ottavat mittaa toisistaan.

Nintendon strategia kilpapelipuolella poikkeavaa hyvin vahvasti monesta muusta isosta suuresta pelitalosta.

Nintendon toimitusjohtaja Shuntaro Furukawa kertoo tuoreessa haastattelussa, ettei yhtiö aio tulevaisuudessakaan satsata suuria summia kilpapelaamiseen. Nikkein kanssa japaniksi tehty haastattelu on käännetty englanniksi Japanesenintendo.comiin.

Kilpapelaaminen on kasvanut viime vuosina kovaa vauhtia, mikä on näkynyt esimerkiksi turnausten palkintorahoissa. Lukuisat peliyhtiöt, kuten Valve, Blizzard ja EA Sports, tukevat omia hittipelejään vuosittain miljoonilla dollareilla. Sony ja Microsoft ovat hankkineet yksinoikeudella esports-sarjoja omille konsoleilleen.

Nintendo-fanien pettymykseksi vuoden 2018 lopulla julkaistu tappelupelihitti Super Smash Bros. Ultimate tai mikään muukaan yhtiön peli ei ole saamassa rahaa tukemaan kilpapelipuolta. Toimitusjohtaja ymmärtää kilpapelaamisen kiinnostavan, mutta hän haluaa pelien sekä tapahtumien tavoittavan mahdollisimman laajan yleisön kokemusta, ikää tai sukupuolta katsomatta.

– Muihin yrityksiin verrattuna vahvuutemme on erilainen maailmankuva, ilman suuria palkintosummia, toteaa Furukawa haastattelussa.

Nintendo ei järjestä missään suosikkipelissään omia kilpasarjoja tai MM-turnauksia. Yritys tukee kuitenkin esimerkiksi Ultimatea lähettämällä turnausjärjestäjille pelikopioita, laitteistoa tai tarjoamalla markkinointiapua Twitterissä erillisellä kilpapuoleen keskittyvällä tunnuksella.

Joulukuussa 2018 julkaistu Ultimate on Super Smash Bros. -pelisarjan viimeisin osa. Peli on myynyt lähes 16 miljoonaa kappaletta.

Super Smash Bros. Ultimate on myynyt tähän mennessä yli 16 miljoonaa kappaletta. Pelillä on tiivis kilpapeliyhteisönsä. EVOn kaltaiset jättiturnaukset keräävät satoja tuhansia katsojia, mutta palkintopotit ovat jääneet kauas isoimmista peleistä.

Monien mielestä Ultimate voisi pienellä lisäpanostuksella kasvaa kilpapelinä huomattavasti, mutta se vaatisi Nintendolta rahallista tukea. Pelissä on jaettu reilun vuoden aikana 1,1 miljoonaa dollaria. Summa on pieni verrattuna esimerkiksi Rocket League- tai FIFA 19 -peleihin, joissa jaettiin viime vuoden aikana 3 ja 2,7 miljoonaa dollaria.

Super Smash Bros. -sarjan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1999 Nintendo 64:lle. Ultimate on sarjan viides osa. Pelin idea on yksinkertainen: tavoite on saada mäiskittyä vastustaja ulos peliareenalta.

Käytettävissä olevat legendaariset pelihahmot – kuten Mario, Sonic, Link ja Pikachu – poikkeavat toisistaan merkittävästi.