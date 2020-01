Huippupalkka ei turruttanut vaihtopenkin tuskaa – suomalainen esports-tähti siirtyy divariin

Timo ”Taimou” Kettunen hakee uutta vauhtia uralleen Overwatchin toiseksi korkeimmalta sarjatasolta.

Suomalainen Overwatch-ammattilainen Timo ”Taimou” Kettunen, 26, on ilmoittanut vaihtavansa joukkuetta.

Overwatch League -sarjassa Dallas Fuel -joukkuetta edustanut Kettunen pelaa jatkossa Envy-joukkueessa, joka on Fuelin akatemiajoukkue. Molemmat joukkueet ovat Dallasista.

Kettunen on jäänyt Fuelissa vähäiselle peliajalle, mikä on näkynyt hänen motivaatiossaan. Twitterissä hän kertoi valitsevansa mieluummin kilpailemisesta saatavan onnellisuuden kuin paikan vaihtopenkiltä hyvällä kuukausipalkalla.

Overwatch League -pelaajien minimipalkka on 50 000 dollaria vuodessa, mutta pääosa pelaajista tienaa enemmän. Liigan keskipalkka oli 104 000 dollaria kaudella 2019.

– V***n hyvä Timppa, moni ei varmaan olisi uskaltanut jättää ”penkkipaikkaa” taakse. Nyt kovalla sykkeellä, tsemppasi Kettusen kanssa useasti pelannut Joonas ”Zappis” Alakurtti, joka lopetti hiljattain oman aktiiviuransa.

Envyssä pelaavat Kettusen lisäksi amerikkalainen Anthony ”Fire” King ja kanadalainen William ”Crimzo” Hernandez. Joukkue muodostuu vähintään kuudesta pelaajasta. Envy kilpailee Pohjois-Amerikan Contenders-sarjassa, joka on pelin toiseksi korkein. Puolet joukkueesta on vielä nimeämättä.

Kettunen edustaa Envyä nyt toista kertaa urallaan. Ensimmäinen edustuskerta alkoi toukokuussa 2016 ja päättyi tammikuussa 2018, jolloin silloinen Envy siirtyi Overwatch Leagueen ja Fuel-nimen alle.

Kettunen on yksi Suomen menestyneimmistä Overwatch-pelaajista. Useita kertoja muun muassa Suomen maajoukkuetta edustanut kuopiolainen on kertonut aiemmin IS:n haastattelussa omaavansa niin kovan kilpailuvietin, että hänen tavoitteensa on aina pyrkiä maailman parhaaksi.

Kuopiolaisen uraa ovat varjostaneet motivaatio-ongelmat, burnout sekä alkoholismi. Hän on puhunut ongelmistaan hyvin avoimesti.