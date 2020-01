Pelijoukkueen uusi logo sai faneilta täystyrmäyksen – kumpi on sinusta parempi?

North on tullut tunnetuksi Counter-Strike-joukkueestaan. Uusi ilme ei ole reaktioiden perusteella fanien mieleen.

Tanskalaisjoukkue North uudisti imagoaan vain kolme vuotta perustamisen jälkeen. Muutos ei ole palautteen perusteella onnistunut.

Tanskalainen pelijoukkue North on esitellyt uuden ilmeensä vain kolmen jälkeen. Muutosta on perusteltu organisaation uudella identiteetillä, joka on olla Pohjoismaiden ehdoton kärkinimi.

Fanien ja esports-kentän toimijoiden reaktio Northin uudesta ilmeestä on ollut tyly: Pääosan mielestä vanha oli parempi. Uuden logon puolestapuhujia löytyy myös, mutta selvästi vähemmän.

Uuden ilmeen lisäksi organisaation henkilöstö on kokenut muutoksia. North astelee lisäksi Apex Legends -pelikentille kolmihenkisellä joukkueella. Tiimi ilmoitti myös tehneensä jatkosopimuksen Counter-Strike-tiimin tähtipelaaja Markus ”Kjaerbye” Kjærbyen kanssa.

Tanskalaisjätti päätti aloittaa uusien omistajien kanssa niin sanotusti puhtaalta pöydältä: Tiimin kaikki sosiaalisen median tilit tyhjennettiin. Monet esports-toimijat ovat kritisoineet päätöstä, sillä tyhjennyksessä katosi huomattava osa Northin historiaa.

Northin omistavat jalkapalloseura FC Kööpenhamina sekä viihdealalla toimiva Nordisk Film. Organisaation kulmakivi eli CS-joukkue on pudonnut viimeisen vuoden aikana HLTV:n maailmanlistan sijalle 20.