Suosittu kilpapelaaja tekee muhkeaa tiliä cosplaylla – katso huikeat kuvat

Zachary ”Sneaky” Scuderin julkaisemista cosplay-kuvista maksaa kuukausittain noin 1300 henkilöä.

Amerikkalainen Zachary ”Sneaky” Scuderi on monille tuttu nimi League of Legends -pelikentiltä, joilla hän on yksi Pohjois-Amerikan menestyneimmistä pelaajista. Scuderi on voittanut LCS-liigan kahdesti ja napannut lisäksi kuusi hopeaa osana Cloud9-joukkuetta.

Menestyksen seurauksena Scuderi on kerännyt hurjan määrän seuraajia sosiaalisessa mediassa. Hänellä on 216 000 seuraajaa Instagramissa, 783 000 Twitterissä, 413 000 Youtubessa ja 1,5 miljoonaa Twitchissä. Hänen suoria Twitch-lähetyksiään katsovat kymmenet tuhannet ihmiset.

Pelaamisen ohella Scuderi on intohimoinen cosplay-harrastaja. Hän aloitti cosplayaamisen vuonna 2016. Viimeiset kaksi vuotta hän on julkaissut kuvia laajasti eri kanavissa.

Newsweekin haastattelussa vuonna 2018 Scuderi kiitteli tyttöystäväänsä Esther Lynniä, joka on auttanut häntä cosplay-laittautumisessa sekä kuvien ottamisessa. Scuderin mukaan monet ovat yllättyneitä, kun he näkevät hänen cosplay-kuviaan ensimmäistä kertaa.

– On hienoa, että saan altistettua ahdasmielisiä ihmisiä tällaiselle sisällölle, joka saattaa tehdä heistä hieman avoinmielisempiä tulevaisuudessa. Se tuntuu olevan ihan hyvä suunta ihmiskunnalle, Scuderi kommentoi vuonna 2018 Newsweekille.

Myös ikäviä, homottelevia kommentteja, tulee julkaisuihin tai suorien lähetysten chattiin, mutta ne Scuderi jättää omaan arvoonsa.

Cosplay-harrastusta Scuderi on rahoittanut Patreonilla, jossa käyttäjät voivat tukea sisällöntuottajia erilaisilla tilauspaketeilla. Scuderilla on viimeisen vuoden ajan ollut noin 1300 kuukausitilaajaa, jotka maksavat hänelle 2–50 dollaria tilauspaketista riippuen.

Halvimmalla kahden dollarin paketilla voi äänestää tulevia cosplayta, mutta kymmenellä dollarilla saa vain tilaajille tarkoitetun kuvapaketin itselleen. 25–50 dollaria maksavilla paketeilla saa fyysiset kopiot kuvista. Pääosa tilaajista tukee Scuderia todennäköisesti vähintään 10 dollarilla kuukausittain.

Mikäli 1300 tilaajasta tuhat maksaisi kympin kuussa, Scuderi ansaitsisi Patreonilla 10 000 dollaria kuukaudessa. Lisää rahaa tulee suorista Twitch-lähetyksistä, Youtuben mainostuloista sekä Cloud9:n maksamasta palkasta.

LCS-pelaajien minimipalkka on nykyisin 75 000 dollaria vuodessa. Keväällä uutisoitiin, että LCS-pelaajien keskipalkka on noin 300 000 dollaria vuodessa. Scuderi on suosittu pelaaja, joten hänen palkkansa on oletettavasti reilusti enemmän kuin minimipalkka.

Cosplay on vahva osa Scudarin identiteettiä. Se on selvästi näkyvissä myös BMW:n kanssa tehdyssä mainoksessa:

Tammikuussa alkavalle seuraavalle LCS-kaudelle Scuderi lähtee erikoisesta tilanteesta, sillä toukokuusta 2013 asti hänen joukkueenaan toiminut Cloud9 on siirtänyt 26-vuotiaan vaihtopenkille.

Scuderi kertoi asiasta marraskuun lopulla Twitch-lähetyksessä. Hänen mielestään päätös oli väärä, mutta hän ei aio riidellä siitä joukkuetovereidensa kanssa, koska osa heistä ei enää halua pelata Scuderin kanssa.

Ilmoituksen yhteydessä hän totesi olevansa halukas jatkamaan kilpauraansa, mutta kertoi myös hetken tauon tai täysipäiväisen striimaamisen olevan vaihtoehtoja.