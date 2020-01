Välineillä voittoon – näitä hiiriä, näyttöjä ja näppiksiä kilpapelaajat suosivat

Onko latenssilla merkitystä? Mekaaninen vai halpisnäppäimistö? Langaton hiiri? Kilpapelaajien käyttämät laitteet antavat viitteitä siitä, millainen tekniikka on parasta.

Mitä ovat kriteerit, jotka peli-pc:n näppäimistön, hiiren tai pelinäytön pitää täyttää, jotta esports-huippupelaajan kokemus välittyisi mahdollisimman tarkasti itse peliin?

IS selvitti asiaa ja poimi muutamia suosituimpia oheislaitteita kilpapelaajien keskuudessa. Apuna toimii prosettings.netin kattava tietokanta maailman huippupelaajien käyttämästä laitteistosta.

Latenssin eli vasteajan tai viiveen pienuus on yksi kilpapelaajien tärkeimmistä laitteistokriteereistä.

Peliä haittaavaa viivettä kehittyy pelin prosessoinnin ja esimerkiksi näytön, hiiren ja näppäimistön välille. Huippupelaajien keskuudessa käytetyn laitteiston latenssit ovat kuitenkin niin marginaalisia ja yhteneviä, etteivät laitevalmistajat edes käytä latenssilukemaa mainostamiseen.

Näytön hertsit eli tietokoneen näytön ruudunpäivitystaajuus on toinen suorituskyvyn mittari.

120 hertsiä, 144 vai 240? Yleinen käsitys on, että 144 hertsillä pärjää vallan mainiosti ja siitä ylöspäin on vaikea huomata eroa. Kilpapelaajilla on kuitenkin kaikki viimeisimmät vehkeet, joten 240 hertsiä ja 24–27-tuumainen näyttö on yleisin yhdistelmä.

Tässä muutamia listoilta poimittuja näyttöjä, jotka ovat kilpapelaajien suosiossa:

BenQ ZOWIE -sarjan mallit XL2540 ja XL2546 on nostettu prosettingsin kilpapelaajalistan ykköseksi.

ASUS ROG SWIFT -sarjan mallit PG258Q ja VG248QE

Alienware AW2518H

BenQ ZOWIE -sarjan XL2540 ja XL2546.

Pelihiiri on jälleen tärkeä osa pc-pelaamista. Tämä kapistus on kuitenkin vuosien mittaan kehitetty niin huippuunsa ja hiiren vasteajat niin kilpailukykyisiä, että laitevalmistajat joutuvat käyttämään luovia keinoja osoittaakseen paremmuutensa.

Yksi konsti laitevalmistajilla on ollut markkinoida hiirtä sen resoluutiolla eli dpi-arvolla. Myynnissä on hiiriä, joita mainostetaan yli 16 000 dpi:n tarkkuudella. Ironisinta lienee, että ammattipelaajat käyttävät harvoin yli 1600 dpi:n resoluutiota.

Hiirten suuresta ja monipuolisesta tarjonnasta johtuen vain muutaman mallin listaaminen on hankala tehtävä. Hiiren valinta on ammattipelaajillekin luultavasti ennemminkin makuasia.

Tässä muutama, listoilla usein toistuva tuote:

Zowie -merkin EC1, EC2 ja S2

Logitech -merkin hiiret G PRO Langaton, G903, G PRO Gaming

Razer -merkin Deathadder Elite

Langaton Logitech G Pro -hiiri koreilee prosettings-listan ykkösenä.

Näppäimistössä toistuu samainen kaava. Latenssilla ei enää kilpailla, ja muutenkin huipputuotteiden tekniikka on toisiaan vastaavaa.

Huippunäppäimistöissä puhutaan mekaanisista näppäimistöistä. Nimitys tulee suoraan toiminnallisuudesta – jokaisen näppäimen alla on mekaaninen kytkin. Suurimmassa osassa niin sanotuista halpisnäppäimistöistä turvaudutaan membrane- eli kalvonäppäimiin, joiden tiedetään olevan hieman epäluotettavia ja tahmeita tuntumaltaan. Kalvonäppäimeen verrattuna mekaaninen näppäin tuntuu välittyvän peliin välittömämmin ja tarkemmin.

Tässäkin tapauksessa kilpapelaajien laitevalintaa määrää luultavasti tottumus- ja näppituntuma.

Viisi suosituinta näppäimistöä kilpapelaajien keskuudessa:

HyperX Alloy FPS (PRO)

Logitech G Pro

Corsair K70 RGB (MK.2)

Razer Blackwidow Chroma TE (V2)

XTRFY K2-RGB