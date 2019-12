Tuhkimotarinasta pr-katastrofiksi – ENCEn hurja CS-vuosi hakee vertaistaan

Suomalaisen ENCEn CS-vuosi 2019 sisälsi uskomattoman tuhkimotarinan, nousun maailmanlistan kärkisijoille, fanien silmissä epäonnistuneen pelaajavaihdoksen sekä hyvin vaikean loppuvuoden.

Katowicen ihme. Näillä kahdella sanalla voisi kuvailla suomalaisen Counter-Strike-joukkueen ENCEn vuoden käännekohtaa.

Aleksi ”allu” Jallin, Jere ”sergej” Salon, Sami ”xseveN” Laasasen, Jani ”Aerial” Jussilan ja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen tuolloin muodostaman ENCEn suosio räjähti alkuvuodesta niin sanotusti käsiin.

ENCE sijoittui helmi-maaliskuun vaihteessa päättyneessä IEM Katowice Major -arvoturnauksessa toiselle sijalle hurjan tuhkimotarinan päätteeksi. Altavastaajana turnaukseen lähtenyt suomalaisjoukkue nousi selkä seinää vasten -tilanteessa pudotuspeleihin, joiden aikana se nappasi kaksi todella kovaa voittoa.

Tiimin suoritukset turnauksessa keräsivät hurjasti huomiota Suomessa. Ennätyksiä rikottiin Veikkauksella ja DNA:lla. IS ja Yle ilmoittivat kertoivat kovista lukijamääristä.

– Oli se helvetin siistiä pelata siellä stagella ensimmäistä kertaa. Hieno juttu myös, kuinka tämä räjähti Suomessa. Saatiin paljon uusia faneja ja voitettiin niitä meidän puolelle jokaisessa playoff-matsissa, Virolainen kertasi IS:lle vain päiviä finaalin jälkeen.

Major-turnauksen jälkeen ENCEn alkoi saada kutsuja nimekkäisiin turnauksiin maailman parhaiden joukkueiden seuraan. ENCE todisti nopeasti, ettei Katowice ollut vain yksittäinen onnistuminen.

Huhti-kesäkuun aikana ENCE nappasi kansainvälisistä turnauksista kultaa (BLAST Madrid), hopeaa (DreamHack Masters Dallas), pronssia (BLAST São Paulo), jaetun pronssin (cs_summit 4) sekä puolivälieräsijoituksen (StarSeries S7). Heinäkuun alussa tiimi epäonnistui (ESL One Cologne), mutta kesäloman viettoon joukkue lähti kädessä hopeamitali (IEM Chicago).

Helmikuun alussa ENCEn sijoitus maailmanlistalla oli vaatimaton 11:s. Tuhkimotarina nosti joukkueen maaliskuussa kolmanneksi, mutta heinäkuussa tiimi nousi hetkellisesti jopa toiselle sijalle. Majorin jälkeen ENCE oli kuitenkin jatkuvasti viiden parhaan joukossa.

Kulissien takana -video Katowicen ratkaisevista peleistä:

Fanisuosikin potkut jakoi fanit kahteen leiriin

Elokuun loppupuolen piti olla ENCE-fanien vuoden parasta aikaa, kun kauden toinen Major-turnaus alkoi Berliinissä. Toisin kävi.

ENCE pudotti ennen turnausta vuoden kovimman uutispommin: Tiimi ilmoitti ostaneensa maailmantähti Miikka ”suNny” Kempin. Hänelle tilaa kokoonpanossa tekisi turnauksen jälkeen pelinsisäinen johtaja sekä fanisuosikki Aleksi ”Aleksib” Virolainen.

Joukkue kertoi päätöksen olleen välttämätön, jotta se voi jatkossakin kilpailla suurimpien turnausten voitoista. Fanit kritisoivat muutosta ja lyttäsivät ENCEn. Muutoksesta on riittänyt keskustelua vielä kuukausien siirron jälkeenkin.

Aleksi ”Aleksib” Virolainen sai joukkueesta potkut elokuussa.

ENCEn viimeinen turnaus Virolaisen kanssa päättyi päättyi puolivälieriin. Vain viikkoa myöhemmin potkut nousivat taas tapetille, kun Jussila latasi haastattelussa joukkueen odottaneen pelaajanvaihtoa kuukausia.

Virolainen ihmetteli Jussilan ulostuloa, mutta kommentoi asiaa kunnolla vasta joulukuussa, jolloin hänen uusi joukkueensa OG esiteltiin. Virolainen kertoi IS:lle hänen käsitelleensä asian Jussilan kanssa ja kaksikon välien olevan kunnossa.

Uudistettu ENCE aloitti heikosti – vuosi päättyi pettymykseen

Kokoonpanovaihdoksen jälkeen ENCE joutui heti kisaamaan useammassa turnauksessa. Harjoittelun puute näkyi: ENCE jäi kolmessa ensimmäisessä turnauksessa Kempin kanssa ilman pudotuspelipaikkaa.

Ensimmäinen tosikoitos oli marraskuun alussa pelattu IEM Beijing, jota varten tiimi ehti harjoitella kuukauden. Pelit päättyivät jälleen ennen pudotuspelejä. Turnauksesta julkaistu kulissien takana -video paljasti ongelmien olevan pääasiassa henkisellä puolella.

ENCEn uusittu kokoonpano debytoi syyskuun alkupuolella Moskovassa. Miikka ”suNny” Kemppi on vasemmassa reunassa.

Pekingin jälkeen ENCE kisasi Kiinassa, jossa Kemppi pääsi mitalin makuun ensimmäistä kertaa ENCE-paidassa. CS:GO Asia Championships -turnaus päättyi toiseen sijaan, kun Mousesports oli finaalissa vahvempi.

ENCEn CS-vuosi päättyi Maltalla pelattuun Champions Cup -turnaukseen, josta tuloksena oli välieräsijoitus. Tulos oli pettymys, sillä ENCE oli toinen voittajasuosikeista. Peli näytti kuitenkin pääpiirteittä aiempaa paremmalta, mikä näkyi somessa positiivisena kommentteina.

Hittisingle, dokumentilla hurjat katsojaluvut... 7 nostoa ENCEn uskomattomasta vuodesta

ENCEn menestys ei jäänyt ainoastaan pelikentille. Toimitusjohtaja Mika Kuusisto kertoi elokuussa IS:lle organisaation liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 2,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2018 se oli karvan alle miljoonan.

Ylen kesällä ja syksyllä 2018 kuvaama dokumentti CS-joukkueesta julkaistiin tammikuussa. Inside ENCE -dokumentti on kerännyt vuoden aikana lähes miljoona katsojaa. Puolituntisen pätkän pääosassa on Jere ”sergej” Salo, joka kuvaushetkellä pohdiskeli lukion aloittamisen ja CS-uraan keskittymisen välillä.

ENCE kasvoi vuoden 2019 aikana kaikin mahdollisin tavoin.

Menestystä tuli myös musiikkirintamalla. The Verkkars -yhtyeen alkuvuodesta julkaisema fanikappale ”EZ4ENCE” on kerännyt reilusti yli 10 miljoonaa kuuntelukertaa.

ENCE on läpi vuoden seurannut CS-joukkueen matkaa omalla ENCE TV – Behind the scenes -videosarjalla, jota julkaistaan Youtubessa. Sarjan jaksoja on katsottu yhteensä yli 2,1 miljoonaa kertaa.

ENCEllä on vuoden vaihtuessa Instagramissa lähes 100 000 fania, Twitterissä 67 000, Youtubessa 57 000 ja Facebookissa 19 000. CS-tiimin lisäksi organisaatioon kuuluu neljän suomalaispelaajan PUBG-joukkue sekä StarCraft II:n vuoden 2018 maailmanmestari Joona ”Serral” Sotala.