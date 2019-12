Tällainen Counter-Strike olisi, jos ammattilaiset saisivat päättää – ”Se olisi v***n hauskaa”

Counter-Strike on suosittu ensimmäisestä persoonasta kuvattu taktinen räiskintäpeli.

CS-ammattilaiset haluaisivat peliin karttamuutoksien ohella hieman erikoisempia lisäyksiä.

Miten Counter-Strike-ammattilaiset muuttaisivat peliään, jos he saisivat päättää päivitysten sisällöistä? Turnausjärjestäjä ESL kysyi kysymyksen usealta ammattilaispelaajalta ja julkaisi vastaukset Youtubessa.

Videolla mielipiteensä kertovat Finn ”karrigan” Andersen (Mousesports), Marcelo ”coldzera” David (FaZe Clan), Ladislav ”GuardiaN” Kovács (Natus Vincere), Patrick ”es3tag” Hansen (Heroic), Oliver ”DickStacy” Tierney (Renegades) sekä Ian ”motm” Hardy (ATK).

Mousesportsin kolmeen peräkkäiseen turnausvoittoon marras-joulukuussa johtanut Andersen haluaisi lisämuutoksia syksyn aikana kohuttuun Krieg-kivääriin. Aiemmin liian halvaksi ja tehokkaaksi leimatun aseen hintaa nostettiin hiljattain, mutta Andersenin mielestä ase kaipaisi vielä lisää muutoksia.

– Haluaisin myös Tuscan-kartan takaisin karttavalikoimaan. Se on kartta, jota me kaikki olemme odottaneet pitkään, jatkoi Andersen vastaustaan.

Hardy haluaisi muutoksia kiisteltyyn Vertigo-karttaan. FaZe-tähti Davidin mielestä se voitaisiin korvata kokonaan, koska se on liian sattumanvarainen [too random]. Davidin mielestä tarjolla on parempiakin karttoja, kuten Cobblestone tai Cache.

Tarkkuuskiväärilegenda Kovácsin mukaan nykyinen rahajärjestelmä suosii liikaa terroristeja. Pistoolikierroksen hävittyään terroristit voivat ostaa nykysysteemillä useamman kiväärin toiselle kierrokselle. Todellisia säästökierroksia ei myöskään nykyisin enää ole, kun pistoolien ostaminen on kannattavaa.

Heroic-pelaaja Hansen haluaisi peliin hieman lisää vauhtia, mutta ei kuitenkaan tekisi pelistä Call of Dutyn kaltaista adhd-sekoilua. Tanskalaispelaajan mielestä liikkumismuutokset nostaisivat pelitasoa.

– Mahdollisuus mennä makuulle. Se olisi v***n hauskaa. Kuvittele, millaisia paikkoja ja kulmia voisit kehittää, naureskeli australialainen Tierney.