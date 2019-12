Supercellin miljoonayritys: Hakee vanhalla pelillä uudenlaista hittiä

Mobiilipelien joukossa on vielä tilaa esports-hittipeleille. Supercell hakee tällaista, ja vuonna 2018 julkaisemasta Brawl Starsista on tullut pienimuotoinen kilpapelimenestys.

Suomalainen pelijätti Supercell satsaa ensi vuonna Brawl Stars -mobiilipelin kilpapuoleen.

Vuonna 2018 julkaistun pelin ympärille rakennettava kilpasarja on avoin kaikille vähintään 16-vuotiaille. Kansainvälinen sarja koostuu useista karsintaturnauksista ja MM-kisoista, jotka pelataan loppuvuodesta.

Supercell lupaa ensi vuoden kilpasarjaan miljoonan dollarin palkintopotin. Pelaajat voivat kasvattaa pottia vielä puolella miljoonalla ostamalla tekemällä pelinsisäisiä kisa-aiheisia ostoksia. Pelitalo kertoo vuoden 2020 suunnitelmista tarkemmin 6.1. ja 5.2.

Brawl Stars on Androidille ja iOS:lle julkaistu toimintapeli. Ylhäältäpäin kuvatussa pelissä kaksi kolmen hengen joukkuetta kohtaavat peliareenalla. Pelitiloja on useampi, ja ne eroavat toisistaan merkittävästi.

Jalokivikaappauksessa idea on kerätä peliareenalta enemmän jalokiviä kuin vastustaja, palkkiojahdissa kerätään tähtiä eliminoimalla vastustajajoukkueen pelaajia, rähinäpallossa tiimit pelaavat keskenään jalkapalloa, ryöstössä rikotaan vastustajan kassakaappi nopeammin, piirityksessä tuhotaan vastustajan rakentajatykit.

Mobiilipelit etsivät vielä paikkaansa esports-kentältä, vaikka suosituimmilla peleillä on jo hurjat katsojamäärät. Esimerkiksi Arena of Valor, Garena: Free Fire ja PUBG Mobile ovat Aasiassa hyvin suosittuja. Turnauksilla on Youtuben kaltaisissa kanavissa jopa miljoonia katsojia.

Brawl Starsin vuoden 2019 MM-kisoja seurasi parhaimmillaan samanaikaisesti 93 000 katsojaa, kertoo Esports Charts. Kisoissa pelattiin 250 000 dollarin palkintopotista. Voiton vei eurooppalainen Nova Esports -joukkue.