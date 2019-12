Aleksi ”Aleksib” Virolaisen ja OG:n vuosi alkaa Lontoosta – samaan lohkoon kaksi top10-joukkuetta

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen ja OG-joukkueen vuosi 2020 alkaa Lontoosta.

Tammikuun 2020 viimeisenä päivänä alkavassa uudessa Counter-Strike-sarja BLAST Premierissä kilpailee vakituisesti 12 joukkuetta, joista yksi on 22-vuotiaan Aleksi ”Aleksib” Virolaisen uusi joukkue OG.

Kevät- ja syyskausien lisäksi liigarakenteeseen kuuluu erillinen finaalitapahtuma. Kevätkauden lohkot arvottiin torstaina suorassa lähetyksessä. Lohkoja on kolme, joissa jokaisessa on neljä joukkuetta.

OG on kolmannessa lohkossa yhdessä amerikkalaisen Evil Geniusesin, australialaisen 100 Thievesin sekä ranskalaisen G2:n kanssa. Lohkon nimekkäin joukkue on maailmanlistalla viidentenä oleva Evil Geniuses. 100T on maailmanlistalla 6:s, G2 11:s ja OG 27:s.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

Kevätkauden kaikki ottelut pelataan paras kolmesta -sarjoina ja kausi alkaa ensimmäisellä lohkolla 31. tammikuuta. Virolainen ja OG pelaavat viimeisessä lohkossa 14.–16. helmikuuta.

Jokaisen lohkon kaksi parasta joukkuetta jatkaa kevätkauden finaaliin. Lohkojen kaksi heikoimmin suoriutunutta tiimiä saavat toisen tilaisuuden Showdown-vaiheessa.

Showdowniin osallistuu lisäksi kuuden huonoimman lisäksi neljä avoimista nettikarsinnoista mukaan nousevaa joukkuetta. Showdownin kärkikaksikko nähdään kevätkauden finaaleissa.

BLAST Premierissä jaetaan tänä vuonna 4,25 miljoonaa dollaria. Kausikohtaiset palkintopotit ovat 1,375 miljoonaa. Kauden päättävässä finaalitapahtumassa pelataan 1,5 miljoonan potista.