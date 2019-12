ENCE raivostutti fanit selityksillään – ”Tämäkin tuli sitten hoidettua päin v****a”

ENCEn julkaisema kommentointivideo koskien Aleksi ”Aleksib” Virolaista ja CS-joukkueen sopimuksia ei kelvannut reaktioiden perusteella faneille.

Suomen tunnetuin ja menestynein Counter-Strike-joukkue ENCE kommentoi eilen keskiviikkona julkaisemallaan videolla Aleksi ”Aleksib” Virolaisen kohupotkuja, hänen tiimisiirtonsa taustoja sekä pelaajien kesällä allekirjoittamia jatkosopimuksia.

Markkinointipäällikkö Joona ”natu” Leppäsen ja toimitusjohtaja Mika Kuusiston kommentit videolla eivät ole riittäneet lepyttämään äänekkäimpiä faneja.

Kommentointivideo julkaistiin keskiviikkona kello 11.45. Vajaan vuorokauden aikana videota on katsottu 25 000 kertaa. Youtubessa video on saanut 496 yläpeukkua, yli 1800 alapeukkuja ja kommentteja on on 378. Redditissä kommentteja on 259 ja Twitterissä useita kymmeniä. Käytännössä kaikki kommentit ovat negatiivisia.

– Kaverit ottaa mallia nykyhallituksesta eikä vastaa mihinkään, mitä kysytään.

– Jaa, tämäkin sitten tuli hoidettua päin vittua. Lopettakaa nyt herran jumala, tai nostakaa se kissa kunnolla pöydälle.

– ENCEn sometiimi hoi. Tämä oli se leikattu 5 min pätkä, jonka piti mennä roskakoriin ja se toinen 45 minuutin pätkä piti julkaista, jossa olisi ollut asiasisältöä.

– Olipahan huono video. Enemmän olisi kaivattu infoa syistä. Sosiaalinen media ei taida todellakaan olla Encen vahvuuksia. Siitä esimerkkinä juuri Twistan [valmentaja Slaava Räsäsen] twiitit ja nämä todella kehnot videot...

– Siis ENCE:n PR on kyllä paskinta mitä on vähään aikaan nähty. Onko teillä ollut joku ”tuo lapsesi töihin ja anna hänen tehdä sinun työsi” -päivä aina kun ootte päättäny jotain PR liittyviä asioita?

Yksi harvoista ENCEn puolustajista oli Twitch-striimaaja Iiro Sorsa.

Monet fanit ovat odottaneet vastausta ENCE-valmentaja Slaava ”Twista” Räsäsen elokuun lopulla julkaisemaan twiittin, jossa hän kertoi olevansa kyllästynyt ihmisten olettamuksiin. Jos ihmiset tietäisivät koko tarinan viimeiseltä neljältä kuukaudelta, se muuttaisi kaiken, kirjoitti Räsänen. Hän ei ole palannut asiaan elokuun jälkeen.

Virolaisen elokuussa saamia kohupotkuja on puitu pitkään. Monien mielestä vastaamattomia kysymyksiä ovat esimerkiksi kuinka iso rooli Aleksi ”allu” Jallilla oli pelinjohtamisessa ennen Virolaisen potkuja, miksi Virolainen sai potkut ja mitä Räsänen tarkoitti twiitillään.