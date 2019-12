Vahvistus huijausepäilyille? CS:n superlupaus Elias ”Jamppi” Olkkonen, 18, siirtyy sivuun joukkueestaan

Suomalainen CS-huippulupaus Elias ”Jamppi” Olkkonen ei ole kommentoinut lokakuussa esiin nousseita pelitaustan huijausväitteitä. Nyt hän astuu sivuun edustamastaan SJ-joukkueesta.

Suomalainen kilpapelijoukkue SJ Gaming on vahvistanut 18-vuotiaan Elias ”Jamppi” Olkkosen siirtyvän sivuun Counter-Strike-joukkueen aloittavasta kokoonpanosta.

– Elias ”Jamppi” Olkkonen siirtyy pelaavasta rosterista [vaihto]penkille ja muihin tehtäviin organisaatiossa, kertoo SJ-manageri Niklas Pehkonen organisaation julkaisemalla videolla.

Pehkonen ei avaa videolla sen tarkemmin syitä Olkkosen penkittämiseen. SJ ei kommentoinut pelaajanvaihdosta tarkemmin IS:lle. Olkkonen ei vastannut IS:n kommenttipyyntöön.

Counter-Strike on todella suosittu taktinen räiskintäpeli, jonka tietokoneversiota pelataan rahakkaissa kilpapeliturnauksissa. Lue lisää pelistä täältä.

Olkkosen paikan joukkueessa ottaa Toni ”STOVVE” Liukkonen. Hänen lisäkseen tiimin kuuluvat Tony ”arvid” Niemelä, Tuomas ”SADDYX” Louhimaa, Jesse ”KHRN” Grandell sekä Mikko ”xartE” Välimaa, joka siirtyy tarkkuuskivääripelaajaksi.

IS:n tietojen mukaan syy Olkkosen vaihdokseen on hänen lokakuussa esiin noussut pelihuijausepäilytausta, joka estää nuoren miehen kilpailemisen pelin ykkösturnauksessa.

Lokakuussa 18-vuotias vantaalaistähti Olkkonen yhdistettiin Aleksi ”Aleksib” Virolaisen rakenteilla olevaan OG-kokoonpanoon, mutta epäilyt vanhasta Counter-Strikessä tapahtuneesta huijaamisesta johtivat nimen pyyhkimiseen suunnitelmista.

IS:n tietojen mukaan Olkkosen vanhalla Steam-pelitunnuksella on bännit (eräänlainen pelikielto), eli tunnuksella on jääty joskus kiinni huijaamisesta. Tilanne tapahtui Olkkonen ollessa 13-vuotias. Huijaustilanne ei tapahtunut kilpatilanteessa.

SJ Gaming juhli elokuussa Counter-Striken SM-kultaa.

Olkkosella ei asiaa pelin ykkösturnaukseen

Pelijulkaisija ja Major-turnausten rahoittajalla Valvella on tiukka linja pelissä huijaamisen kanssa. CS:n uusimmassa versiossa eli Global Offensivessa todistetusti huijanneet pelaajat eivät saa osallistua missään tilanteessa Major-turnaukseen, joka on pelin suurin ja arvostetuin.

Olkkosen ura CS:n huipputasolla on näillä näkymin ohitse. Vaikka hän voi kilpailla Majoria lukuun ottamatta pelin kaikissa muissa isoissa turnauksissa ja sarjoissa, lähes kaikkien ammattilaisjoukkueiden tavoite on päästä pelaamaan kahdesti vuodessa järjestettävässä arvoturnauksessa.

Pelitilin käyttöä rajoittavia VAC-huijausmerkintöjä on poistettu joiltain pelaajilta, jos hän on pystynyt todistamaan olevansa syytön. Käsittelyajat voivat olla jopa vuosia. Olkkosella on siis vielä toivoa saada tilanteeseen muutos, mutta odotusaika voi olla pitkä.

Pelin ykkössivusto elokuussa: ”Yksi tulevaisuuden tähdistä”

Huhtikuussa 2018 SJ:n tiimiin liittynyt Olkkonen on ollut alusta asti tiiminsä paras pelaaja. Olkkosen johdolla SJ voitti tänä syksynä muun muassa SM-kultaa ja Elisan CS-sarjan.

18-vuotiasta vantaalaispelaajaa hehkutettiin kesällä laajalti. Pelin ykkössivusto HLTV kirjoitti tuolloin laajan jutun Olkkosesta, jossa hänestä povattiin tulevaisuuden tähteä.