Aleksib:n uudelle joukkueelle liigapaikka, ENCElle ei – CS saa uuden 4,2 miljoonan dollarin sarjan

Aleksi Virolaisen (keskellä edessä) aiemman joukkueen ENCEn nimeä ei löydy BLAST Premierin tiimilistalta. Virolaisen uusi joukkue OG on sen sijaan mukana sarjassa.

Aleksi Virolaisen edustama OG on yksi uuden CS-sarjan 12 joukkueesta. Virolaisen aiemmin edustamaa ENCEä ei listalta löydy.

Kiistelty tanskalainen Counter-Strike-turnausjärjestäjä BLAST on esitellyt uuden turnausbrändinsä BLAST Premierin vuoden 2020 joukkueet.

Sarjaan on ensi vuodeksi sitoutunut 12 joukkuetta, joista tunnetuin on maailmanlistan ykkösnimi ja kaikkien aikojen CS-joukkue Astralis. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen uusi joukkue OG on yksi 12 esitellystä tiimistä.

Virolaisen aiempi joukkue ENCE ei sen sijaan ole listalla. ENCEn lisäksi tunnetuista nimistä puuttuvat esimerkiksi maailmanlistalla toisena oleva ruotsalaisjoukkue Fnatic sekä viidentenä oleva eurooppalaisnimi Mousesports.

BLASTin edustaja on jo vahvistanut, että sarjassa kilpailee muitakin joukkueita kuin nyt listatut, mutta ne eivät ole kuitenkaan samalla tavalla sarjaan sitoutuneita.

Uusi sarja alkaa tammikuussa Lontoosta. Sarja koostuu kevät- ja syyskaudesta, joita seuraa kauden päättävä erillinen finaalitapahtuma.

Kevät- ja syyskaudella nyt esitellyt 12 joukkuetta on jaettu kolmeen neljän joukkueen lohkoon. Jokaisen lohkon kaksi parasta jatkaa kausifinaaliin.

Kausifinaaleissa nähdään lisäksi kaksi joukkuetta erillisestä showdown-nimisestä lisävaiheesta. Siinä runkosarjan huonoimmat kohtaavat sarjan ulkopuolisia joukkueita, kuten mahdollisesti ENCEn kaltaisia nimiä.

Kauden päättävään Global Final -finaalitapahtumaan osallistuvat molempien kausien menestyneimmät joukkueet, mutta lisäksi sarjan ulkopuolella parhaiten pärjänneitä nimiä.

Molemmilla liigakausilla pelataan 1 375 000 dollarista. Finaalitapahtuman voittaja palkitaan miljoonalla dollarilla, mutta finaalitapahtuman kokonaispotti on yhteensä 1,5 miljoonaa. Koko vuoden yhteenlaskettu palkintopotti on siis 4,25 miljoonaa.

Premier korvaa BLASTin aiemman Pro Series -kiertuesarjan, joka koostui useasta eri maassa järjestetystä turnauksesta. Sarjaan sitoutuneet joukkueet keräsivät kauden aikana pisteitä. Astralis, Liquid, NiP ja FaZe pääsivät viime viikonloppuna pelattuun Global Final -turnaukseen, jonka voitti Astralis.