Ruotsin lätkäliiga perustaa änärisarjan – seuraavaksi SM-liiga? – ”Meillä päin ei huudella ennen kuin hommat on maalissa”

Ruotsin jääkiekkoliiga perustaa oman NHL-peliliigan, jossa on heti mukana pääosa sarjan oikeista joukkueista.

Malmö RedhawksRuotsin jääkiekkoliiga SHL perustaa jäällä pelattavan kiekon rinnalle virtuaalisarjan, jota käydään EA Sportsin julkaisemalla NHL-pelisarjalla. Sarjassa kilpaillaan 6vs6-pelitilassa, eli jokaista pelihahmoa ohjaa oikea pelaaja.

Ensimmäinen eSHL-liigakausi alkaa vähintään 11 joukkueen voimin tammikuussa. SHL-joukkueista sarjaa seuraavat toistaiseksi sivusta Brynäs IF, Djurgårdens IF ja Frölunda HC, muut ovat mukana.

SHL-joukkueista virtuaalitiiminsä tai pelaajia ovat esitelleet jo Leksands IF, Malmö Redhawks, Växjö Lakers, Färjestad BK, Luleå Hockey sekä Linköping HC, joka ilmoitti torstaina tunnetun suomalaisen FILADELPHIA-joukkueen edustavan jatkossa ruotsalaisseuraa.

SM-liiga seuraavaksi? ”Meillä päin ei huudella ennen kuin hommat on maalissa”

Liigaa järjestävät SHL:n kanssa ruotsalaismedia Aftonbladet, ruotsalainen esports-toimija Area Academy sekä NHL-pelin suurin kilpayhteisö, suomalainen NHLGamer.

NHLGamerin omistaja Kenneth Lehtinen kertoo Ilta-Sanomille SHL:n olleen yhteydessä heihin liigan järjestämisestä. Yhteistyö alkoi jo huhtikuussa. Jääkiekkofanina Lehtinen kuvailee eSHL:ää ”monella tapaa unelmien täyttymykseksi”.

– SHL oli yhteydessä ja tuli ilmi, että he olivat hyvin ajan tasalla ja kiinnostuneita meidän toiminnastamme ja luomastamme yhteisöstä. Tämän jälkeen olemme käyneet jatkuvaa dialogia niin liigan kuin sen seurojen kanssa varmistaaksemme luovamme liigan, joka on sekä hyvin organisoitu että mielenkiintoinen seurata.

– Perinteiselle jääkiekko-organisaatiolle eSHL on loistava mahdollisuus tavoittaa uutta yleisöä ja tehdä uutta, mutta silti luonnolliselta tuntuvaa aluevaltausta, kuten monen seuran edustajat ovatkin kommentoineet.

Kenneth Lehtinen johtaa maailman suurinta NHL-peliyhteisöä, NHLGameria.

SHL on maailman ensimmäinen jääkiekkoliiga, joka tuo rinnalle 6vs6-virtuaalisarjan oikeilla lätkäseuroilla. NHL on järjestänyt kahdet MM-kisat 1vs1-pelitilassa, mutta vain muutama NHL-joukkue on lähtenyt mukaan änäriin.

Lehtisen mukaan uusia yhteistyökuvioita viritellään jatkuvasti. Voisiko kotimainen SM-liiga saada seuraavaksi virtuaalisarjan?

– Olemme aina kiinnostuneita keskustelemaan erilaisista mahdollisuuksista eri osapuolien kanssa. Se joka meikäläisen tuntee tietää, että meillä päin ei huudella ennen kuin hommat on maalissa, vastaa Lehtinen.